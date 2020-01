Miguel Alemán, en la 4T

Se lo escuché a un viejo periodista veracruzano: cuando los pobres se pelean, se matan; cuando los ricos se pelean, hacen negocios.

El dicho sigue vigente y lo ha actualizado, con mucha astucia a lo largo de toda su carrera política, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

Priista de hueso colorado, cachorro de la revolución y amigo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzoano —con quien jugó en Los Pinos—, el autor de “Si el águila hablara”, vio en Andrés Manuel López Obrador la tabla de salvación para el rescate de sus empresas.

“AMLO es un político muy fregón”, leímos en El Sol de México en octubre de 2018, en una entrevista que le hizo el periodista Miguel Reyes Razo. “A México le va a ir bien bajo la guía del próximo gobierno. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador muestra que es un político muy chicho, fregón. Atiende con cuidadosa minuciosidad aquellos temas que importan a todos los mexicanos: Empleo, salud, educación, honestidad. Se comunica magistralmente. Lo conozco bien desde hace años, cuando ambos gobernábamos, él en el entonces Distrito Federal, en Veracruz, yo”, asentó.

En 2019, cuando la crisis de Culiacán, Miguel Alemán mostró nuevamente respaldo al jefe de las instituciones del país. “La decisión de soltar a Ovidio Guzmán (hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán Loera) evitó una matazón; tenemos que confiar en el gobierno del López Obrador”, dijo.

Y como amor con amor se paga, el Presidente le ofreció en el mes de noviembre, intervenir para resolver el conflicto con Televisa y en general se comprometió a “ayudar” para evitar el quiebre de la aerolínea Interjet, que maneja Miguel Alemán Magnani.

AMLO aclaró que eso no significaría un rescate con dinero público, ya que la empresa mantenía adeudos a esa fecha por 840 millones de pesos.

“Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren las empresas mexicanas (pero) no vamos a recurrir a un Fobaproa como antes”, dijo en su mañanera.

El Grupo Alemán, propietario de Interjet, y el Grupo Televisa de Emilio Azcárraga, enfrentaban en ese momento un conflicto por la compra-venta del 50 por ciento de las acciones de Sistema Radiópolis , conocido también como Televisa Radio.

Unos días antes de lo declarado por el Presidente, el 23 de noviembre, el periódico Reforma publicó que dos jueces de la Ciudad de México ordenaron asegurar las cuentas bancarias del empresario Miguel Alemán Magnani y de sus 24 empresas, como resultado de demandas mercantiles presentadas por Grupo Televisa.

De acuerdo con esta versión periodística, el consorcio de Emilio Azcárraga demandó al hijo del ex gobernador de Veracruz por incumplir el contrato de compra del 50 por ciento de las acciones de Sistema Radiópolis, que había sido pactado en mil 248 millones de pesos, y que debió concretarse en septiembre pasado. El otro 50 por ciento es propiedad del grupo español Prisa.

Una de las empresas cuyas cuentas serán aseguradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es Interjet, aerolínea propiedad de la familia Alemán, que desde junio pasado enfrenta un embargo e intervención decretados por el SAT, por una deuda del IVA de 549.2 millones de pesos, consignó el diario capitalino.

De inmediato, a través de un comunicado, Interjet aseguró que sus cuentas no habían sido congeladas por las autoridades y que seguían operando sin problemas.

Sin embargo, el diario Milenio publicó ese domingo que solamente dos de las 24 empresas de Grupo Alemán negaron el congelamiento de sus cuentas.

En tanto los problemas siguen o se van resolviendo, ayer en El Financiero, el periodista Darío Celis reveló que con el respaldo del presidente, ya se construye la fusión de Interjet-VivaAerobús.

“La insolvencia de Interjet, que la llevaría más rápido de lo que se cree a su quiebra, ya está en la agenda de la 4T por el impacto que pudiera tener en la ya de por sí alicaída actividad económica. La familia Alemán ha buscado por varios lados alternativas para capitalizar la aerolínea, desde la venta del control a un grupo empresarial mexicano, hasta una sociedad con una línea extranjera. Miguel Alemán Velasco utilizó su cercanía con Andrés Manuel López Obrador para poner el tema en la mesa y el presidente ha prometido facilitarles el camino, sin que ello implique un rescate”, publicó.

Señala que los Alemán encontraron en Roberto Alcántara una posible salida a sus problemas. “Contrataron como asesor a la firma de banca de inversión Alfaro, Dávila y Scherer, de Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer, este último, hermano del Consejero Jurídico de la Presidencia”.

“Estamos ante una compleja operación financiera con alto perfil político, porque la desaparición de Interjet implicaría un fuerte golpe para la economía del país. A López Obrador no le conviene la quiebra”, expresa.

¿Para qué son los amigos si no para ayudarse? Aquí no importan las ideologías, importa salvar al amigo.