De 10 adultos, 7 tienen presión alta o glucosa elevada en módulo de salud del parque Juárez

De cada diez adultos que se acercan al módulo de servicios médicos preventivos que se instala cada jueves en el Parque Juárez, aproximadamente siete presentan niveles altos de glucosa o presión arterial y resulta que pocos reciben atención adecuada para esos padecimientos, señala Celestina del Carmen Alcántara de la Cruz, jefa de Promoción de la Salud del Ayuntamiento.

Explica que cada jueves realizan una jornada de salud itinerante. De las 8 a 10:30 de la mañana aplican un plan de ejercicio físico y enseñan a las personas a realizar un menú con alimentos saludables.

¿Para qué sirve el módulo de Salud?

Indica que son muchos los que se acercan a realizarse las pruebas de detección de enfermedades. Este módulo de salud cuenta con lo necesario para realizar pruebas para detectar glucosa y presión arterial. Todo totalmente gratis. La idea es que las personas se chequen para prevenir alguna de estas enfermedades.

Lo negativo, comenta, es que han detectado que la mayoría de los que pasan a realizarse estos exámenes resultan con altos niveles de glucosa. Igual ocurre con la presión arterial, “De cada diez que pasan siete presentan problemas por los que se les piden que acudan a su médico, tienen que acudir al servicio de salud con el que cuentan para seguir el tratamiento que requieren”.

Explica que en el módulo hay una doctora que les comenta a los interesados sobre los riesgos de tener glucosa o presión arterial alta, “nosotros somos preventivos, significa que si requieren atención médica se les envía a su médico”.

Desgraciadamente, agrega, es que la mayoría de las personas tienen problemas de salud y malos hábitos alimenticios y no hacen ningún tipo de actividad física, “muchas veces resulta que tienen más de 300 de glucosa y no saben que pueden ser diabéticos y, por ello, no llevan un régimen adecuado para su condición. Es un riesgo que no se traten, pero por lo que nos dicen ni siquiera tenían conocimiento de los riesgos que enfrentan”.

Exhorta a la población a prevenir y llevar una vida sana. Se deben realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico al día. Hay que mantener el peso adecuado, pero también llevar una alimentación sana en la que se incluyan frutas y verduras.

Dice que el problema es que la gran mayoría de las familias no se alimenta de forma adecuada, “hay mucha ignorancia y eso provoca que haya quienes tienen el mal hábito de tomar refrescos y comer exceso de alimentos procesados, situaciones que elevan los niveles de glucosa y presión arterial”.

Como parte de este programa, resalta que dan cursos de ejercicio físico y comida sana, en un intento por lograr que menos personas sufran por padecer estos males en Xalapa.

Por último, invitó a las familias a acudir los jueves, por la mañana, al parque Juárez para aprender de un cocinero profesional a preparar un menú saludable y para hacer ejercicio durante una hora para mantenerse sanos.