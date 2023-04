Marcelo Ebrard estuvo Xalapa, ¿por qué? Te contamos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que habrá inversiones importantes para la entidad y que tendrá reuniones con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para darle a conocer las empresas interesadas.

Entrevistado en el auditorio de Iniciativa Músical, Arte y Cultura (IMAC) en esta ciudad, previo a la presentación de su libro "El camino de México", abundó que Veracruz es uno de los estados más importantes del país y que Xalapa sobresale como una de las ciudades más señaladas en todo el continente americano por su cultura y educación.

Incluso, el también aspirante a la presidencia de México, precisó que si el país quiere salir adelante necesita incluir a Veracruz para lograrlo.

Mientras tanto, durante el mensaje que dirigió ante simpatizantes morenistas como parte de su gira para la presentación de su libro, el canciller dijo que escogió "El camino de México" como título porque en él comparte 42 años de la historia de México como una mirada a los acontecimientos importantes del país.

También señaló que si se quiere alcanzar el desarrollo de México la respuesta está en cada uno, tras sostener que no hay soluciones "milagro".

Precisó que no es la primera vez que aspira a la presidencia de México y citó: "fui precandidato en 2011, hace 12 años y me he preparado. Ahí (en el libro) les relato a ustedes lo que he vivido en ese periodo".

Además, señaló que decidió escribir el libro por el amor que le tiene a México y que a través de sus páginas relata su vida, sus aciertos y también de los momentos difíciles por lo que puede atravesar cualquier persona.

Previamente, el canciller participó en una reunión con empresarios en céntrico salón de recepciones, en donde también dijo que habrá inversiones importantes para Veracruz.

Gira de Marcelo Ebrard también tiene fecha en Veracruz

Para mañana domingo 30 de abril, Marcelo Ebrard Casaubón estaría en el puerto de Veracruz para presentar también su libro en el Teatro de la Reforma.

"El camino de México, con la edición de Aguilar, consiste en una autobiografía en la que el canciller habla sobre su trayectoria de 40 años en la política".

El canciller estuvo acompañado de los exrectores de la UV, Sara Ladrón de Guevara y Víctor Arredondo Álvarez, además de Martín Ramírez Ramírez, rector del Centro Regional de Estudios Superiores “Paulo Freire", quienes opinaron que el libro revela un futuro promisorio para el país, siempre y cuando haya una buena propuesta de nación.

También estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.