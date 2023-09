Niegan agresiones de Cuitláhuac García contra reporteros en conferencias

El coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Iván Luna Landa negó que haya agresiones en contra de reporteras y reporteros por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante las conferencias semanales.

“No ha tenido ningún enfrentamiento, no son enfrentamientos, son intercambio de ideas, si al gobernador le preguntan, él responde y la reportera pregunta. En las conferencias cuando van, se arma el debate con todos (…) sirve para que se expongan mejor las ideas”.

Sobre los exhortos de organizaciones como Artículo 19 o la misma Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), dijo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho por quién es financiada esta organización internacional.

“Nosotros nos apegamos a lo que diga la Comisión Estatal de Periodistas, han recurrido algunos compañeros y no ha crecido, no hay enfrentamientos, eso es mentira, hay intercambio de ideas y los reporteros que van a las conferencias saben cómo es la dinámica, ellos también exponen sus ideas y sirve para aclarar muchos temas que están en la palestra y que importa aclarar a la ciudadanía”.

¿Qué ocurrirá con la sección “Nota Pinocho”?

Además, dijo que la sección denominada “Nota Pinocho” va a continuar, pues ha sido una buena estrategia para que los medios, sobre todo nacionales, dejen de dar información falsa.

En el tema electoral, respondió: “No diré nada, pero habrá señales”, al ser cuestionado en torno a una posible candidatura a diputado local por Xalapa.

Entrevistado, posterior a la Guardia de Honor que llevó a cabo en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, aseguró que por el momento está enfocado en su función, además de que no se ha emitido convocatorias de parte de Morena.

Iván Luna Landa, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, señaló que "hay intercambio de ideas" | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Ya se verá, ahorita todavía no sacan convocatorias, al que tendría que avisar primero es al Gobernador, a su debido tiempo, no diré nada, pero habrá señales. Las convocatorias que saca el partido son a las que tenemos que apegarnos, a parte no estoy en eso, estoy metido en el tema de la administración y cerrar bien.”

Asimismo, el coordinador de comunicación social aseguró que se ha dado la instrucción a los enlaces de prensa de las diferentes dependencias estatales que se abstengan de usar los recursos públicos en promociones políticas.

“Nos reunimos constantemente y el mensaje que le ha hecho el gobernador es cerrar con un plus. Deben cerrar con todos, no distraerse en otras cosas como el partido y las campañas, todos están conscientes de que no se debe hacer”.