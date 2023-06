No hay que dejarse llevar por promesas de campañas: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- A un año del proceso para renovar la presidencia de la república y nueve gubernaturas, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, hizo un llamado a la ciudadanía a no idealizar figuras políticas, y tampoco dejarse llevar por promesas de campaña.

Pero sí a elegir a las personas que tengan los mejores valores y principios que ayuden a construir una sociedad mejor.

“Al final de cuentas ustedes saben que en las propagandas electorales siempre se promete el oro y el moro, pero hay que poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que no hay una persona ideal”, menciona.

¿Qué pide el obispo de Veracruz a los ciudadanos?

En ese tenor exhorta al electorado a acudir a las urnas en tiempos de elecciones y a no ceder a presiones de grupos políticos.

"Lo más importante es que todos los ciudadanos puedan emitir su voto y con toda libertad, sin sentirse presionados ni amenazados por nadie”, dice.

A los partidos y aspirantes a cargos de elección popular a dejar el divisionismo porque no envía un buen mensaje a la ciudadanía y pueden ser generadores de violencia.

Menciona que deben ser los primeros en promover la unidad y fortalecer a la sociedad.

“Toda división causa violencia. Una cosa es que haya una contienda para personas de un grupo político que quieren aspirar y que entre ellos elijan a uno; eso se me hace sano. Lo que no se me hace sano es que salten por todas partes personas que dicen que van a ser presidente, sin ningún orden ni ninguna convocatoria y de ahí partir. Está un poco revuelta la cosa, no creo que estén dando una buena imagen los partidos políticos, ahí sí, todos”, opina.

El prelado reitera la invitación a la ciudadanía a estar atenta ante quienes promuevan su figura para cargos públicos pues no faltarán quienes solo anden en la búsqueda del poder por el poder.