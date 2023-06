Pedirán suspensión inmediata de juez que ratificó prisión preventiva a productores de café detenidos

En una nueva protesta desde Plaza Lerdo, organizaciones cafetaleras, amigos y familiares de los productores de café y la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café detenidos, dieron a conocer que solicitarán al Consejo de la Judicatura Federal la suspensión del juez de Huatusco, Oscar Luis Lozada Hernández, que ratificó la prisión preventiva al señalar que es corrupto y está coludido con la empresa AMSA.



“Ya estamos viendo el procedimiento y puede haber solicitudes anónimas o con identificación, un abogado probablemente lo va a redactar y lo mandemos cientos de personas pidiéndolo y exponiendo por qué es necesario que se suspenda al juez y se ponga otro juez imparcial. Una demanda es que se suspenda de inmediato al juez y se ponga otro”, dijo Fernando Celis Callejas, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.

Además, pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández que intervengan para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, no sigan manifestándose en favor de la empresa AMSA y se hagan a un lado porque no ayudan.

“Que el presidente de la República apoye las negociaciones con ECOM trading, lo más pronto posible, que la empresa AMSA se desista de la demanda y se dé una liberación inmediata e incondicional de los productores detenidos y la cancelación de las ordenes de aprehensión”, dijeron.

En el caso del juez, dijeron que no recibió las pruebas de que los detenidos Cirio, Abraham, Crisanto, Minervo y Viridiana, no participaron en el incendio, además de que se negó a revisar y reconocer lo señalado por testigos de que los demandados no se encontraban en el sitio del siniestro.

Refirió que es un hecho vergonzoso porque con una fotografía afirman que se instruyó la supuesta quema del beneficio y criticó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez insista en que se trata de un tema entre particulares y haya llamado a llegar a un acuerdo de reparación.

“En la audiencia que realizó el juez el miércoles no revisó ni calificó los testimonios de familiares y otras personas que señalaron que los detenidos estaban en otra parte no estaban a las 6 de tarde y dijo que bastaba que estaban en una asamblea en donde se ordenó quemar el beneficio, pero las fotografías son de una asamblea informativa de una comisión que vino al gobierno del estado con la presidenta municipal y ahí está el video, de ahí sacaron las fotos y dicen que ahí se instruyó”, dijo

Agregó que los supuestos testigos afirman que vieron a los detenidos ordenando la quema del beneficio, cuando esto no es verdad.

“Dicen que pasaban por ahí y había 200 personas y ahí estaban (los detenidos) instruyendo para fueran a quemar el beneficio y hasta quienes estaban ahí y el juez dice que eso es suficiente para mantener la prisión preventiva, es un juez corrupto y coludido con la empresa”, dijo.

Agregó que se ha estado dialogando con la dirección de la empresa ECOM trading a quienes se les ha solicitado que intervengan ante AMSA para que se desista de la demanda y se libere de manera incondicional a los demandados.

“Ya estamos hablando con el director de la empresa trasnacional Esteves, también del gobierno federal, ya manifestó que está dispuesto a llegar a un acuerdo, el más intransigente es el director de AMSA, pero el director internacional nos acaba de decir que están dispuestos a llegar a un acuerdo”.

Por ello, anunció que se va a elaborar un documento y se espera que por esa vía se pueda llegar a un acuerdo debido a que se han ventilado a nivel internacional los abusos de la empresa.

“Ya se le planteó claramente cuáles son las condiciones, tiene que desistirse la empresa para que se dé una liberación sin condiciones”.