No hay retrasos en los pagos a los servidores de la nación: Huerta

VERACRUZ, Ver.- Tras rechazar que haya un retraso en los pagos de los servidores de la nación, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara acusó que gente a la que no le agrada el trabajo del nuevo gobierno se encarga de difundir malas notas.

Luego de que se difundiera en redes sociales que, desde diciembre los trabajadores de la nación no recibían el pago correspondiente a su trabajo y mucho menos aguinaldo, Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que se trata de una nota equivocada y pidió que se investigue al respecto.

Local Falta de medicamentos y mala atención en el ISSSTE, denuncian pacientes

Destacó que hay más de mil 500 servidores de la nación en el estado que perciben un salario de alrededor de 10 mil pesos y que incluso hace poco recibieron un aumento.

¿Es cierto que no se les ha pagado a los servidores de la nación, que existe un retraso?

No, no, están equivocados, no hay ningún retraso, están equivocados investiguen bien (..) Habrá gente que no les gusta como trabajamos y los que se afectan de nuestro trabajo seguramente son los que difunden las malas noticias o las noticias falsas

En ese sentido el entrevistado rechazó que hayan sido mismos trabajadores de la nación que anónimamente hayan hecho la publicación que se hizo viral en todo el país.

Al asistir al cambio de delegación del IMSS norte y sur de Veracruz que se realizó en el Museo Naval a puerta cerrada, Huerta Ladrón de Guevara dijo desconocer acerca de las denuncias de enfermos con cáncer de la zona 36 del IMSS en Coatzacoalcos que acusaron que se les estaba dando medicamento caduco.

No tengo el dato pero ustedes saben que se está recomponiendo del problema que nos dejaron de 30 años, las tranzas que había en medicamentos, ha sido un problema estructural, acuérdense que aquí se hablaba que les daban hasta agüita