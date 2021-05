No hubo acarreados ni presionados en marcha: Ahued

Xalapa, Ver.- Al encabezar lo que llamaron “La Gran Caminata por la Unidad”, del Teatro del Estado al centro de Xalapa, el candidato a la alcaldía de Xalapa por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que es necesario tener una mejor administración del agua en la ciudad, revisar las fugas y realizar obras de saneamiento.

“Salvar desde luego el derrame de aguas negras que viene de la cuenca, mejorar la administración, revisar las fugas, tenemos más de 53 millones de metros cúbicos que nos llegan a Xalapa y solamente contabilizamos 19 millones de gasto, vamos a revisar toda la línea, administrar bien y obras de saneamiento que son muy importantes para la ciudad”, dijo.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Local Así comenzó la pelea por las alcaldías veracruzanas

En entrevista agregó que se necesitan cerca de 750 millones para resolver el problema de inundación de la parte este de la ciudad y que ya hay proyectos que se podrán aterrizar para ello.

“Ya hay proyectos ejecutivos, ya se hicieron algunos y vamos a continuar para que la gente no pierda sus bienes cada vez que llueve en esa zona, ya hay muchos proyectos, están avanzados y vamos a seguir avanzando”, abundó.

Sobre la marcha, expuso que, se trató de una invitación del partido Morena que tuvo gran convocatoria y refirió que la población y militancia que acudió no debe ser defraudada.

“No hay que defraudarles, hay que regresarles con aprecio, con respeto, con cariño y con mucho trabajo, venimos a trabajar, tenemos que darle un agradecimiento a la gente”, abundó.

De esa forma remarcó que nadie fue forzado a acudir puesto que acudieron con libertad “con alegría por la unidad y por la paz”.

“No se engañen, nosotros no forzamos venir a nadie, eso de que el gobierno está obligando a los trabajadores a participar no es cierto, si fuera cierto que no se dejen, ningún subordinado puede estar expensas a que los inviten, eso no lo permitimos, no lo toleramos, así que todos vienen por su propia libertad, a participar con alegría en esta caminata por la unidad y por la paz”, destacó.

Ricardo Ahued aclaró que personas que participaron en esa caminata no fueron “acarreados”, sino ciudadanos que están a favor de un gobierno de unidad, “que trabaje para todos y sobre todo, que impulse políticas públicas en beneficio de los habitantes de Xalapa”.