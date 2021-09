No tienen suficientes medicamentos; demandan hospital

ATZOMPA, Ver.- Demetrio Cruz de Jesús, presidente municipal electo de Soledad Atzompa, afirmó que es necesario un hospital en este municipio para atender de manera digna a la población Indígena, ya que el que hay es un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), no hospital, y las clínicas tanto del sector Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) carecen de medicamentos y del personal necesario para atender la demanda de servicio.

Dijo que las necesidades que hay en su municipio en materia de salud son muy grandes. “Toda nuestra gente baja al regional, pero primeramente se les dificulta el traslado, luego sufren discriminación y para rematar de nuestra gente algunos no saben expresarse en español y obviamente no pueden pedir lo que quieren”.

Al tener un hospital en su lugar de origen, señaló, la gente estará más cómoda y no tendrán desgaste físico ni económico para trasladarse al Hospital del Río Blanco. A esa clínica, señaló, llega la población de 10 municipios, pero la demanda de los ciudadanos el CESSA no lo cubre porque no es hospital.

Ciencia Plantas que curan a mujeres, expuestas en libro

Añadió que hay dos centros de salud y tres clínicas del IMSS y la que se ubica en Colonia Monterrey atiende a alrededor de 8 mil personas. “¿Sabe cuántas cajas de Paracetamol hay allá?, ni una caja, de ibuprofeno no hay ni una caja. No hay ni un medicamento de niños de 6 a 12 años”.

Sí está la doctora y sí encontraron a la enfermera, están ahí; pero la gente ya no acude a las consultas allá porque no tienen medicamento; prefieren ir a un doctor particular y gastarse su dinero. “Pero yo creo que el gobierno pone un servicio y debe de funcionar como tal”, aseveró.

Te puede interesar: Vainilla y Amantadina curativas, te decimos sus propiedades

Dijo que autoridades del IMSS a nivel zona han hecho caso omiso a las solicitudes del inventario de, por ejemplo, enfermeras en cada clínica. “¿Cómo puede salvarse la gente si no hay servicios, si no hay medicamentos, si no hay oxígeno, si no hay apoyo ni en las clínicas y mucho menos del alcalde en funciones?”, concluyó.