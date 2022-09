En trece años, Orfis presentó más de 200 denuncias por daño patrimonial mayor a 33 mil mdp

En el periodo de 2007 a 2020 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado 226 denuncias penales, las cuales sumaron un daño patrimonial de 33 mil 560 millones 826 mil 167.40 pesos.

Durante el periodo de substanciación por dichas denuncias se logró un reintegro a la Tesorería del Estado por mil 955 millones, correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 al 2020.

¿Cuántas denuncias se han presentado por las Cuentas Públicas desde 2017 a 2020?

En conferencia de prensa, la auditora general del Orfis, Delia González Cobos señaló que durante el tiempo que lleva al frente del organismo se han presentado 61 denuncias por las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, correspondientes a mil millones 321 mil 280.21 pesos.

Leer más: Congreso y Orfis analizan seguimiento a Cuentas Públicas 2019 y 2020

Local Préstamos de fin de año se pagará en 2023: Gobernador

Detalló que 18 de las 61 denuncias que se han presentado fueron en contra de entes fiscalizables que con documentación falsa intentaron solventar las observaciones que el organismo hizo tras las auditorias.

Al respecto, refirió que dentro de las sanciones que establece la legislación penal está la reparación del daño, acto que se busca aplicar en todos los casos de daño patrimonial identificados.

“Nosotros vamos con la idea de que se repare el daño. Ese fue dinero que fue desviado y nos corresponde trabajar, lo que buscamos es que ningún asunto se nos caiga, hemos sido mesurados, escrupulosos y exhaustivos para integrar los expedientes, que ningún expediente lleve deficiencias, mucho menos deliberadas, hay un compromiso del personal, queremos hacer el trabajo bien en todos los sentidos”, expuso.

Destacó que el personal del organismo busca sostener la denuncia, a fin de que “quien haya cometido el error o delito sufra las consecuencias, tenemos que hacer eso para que se vea que ya no hay impunidad”.

Te puede interesar: SEA no da seguimiento a quejas ni denuncias contra servidores públicos

Recordó que el Orfis cuenta con la vía administrativa para presentar la denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa | Foto: Cortesía | Orfis

Comentó que la recuperación de los recursos se hace de manera inmediata cuando inicia la fiscalización; sin embargo, hay casos en los que no se concluyó la obra y a partir de que el Orfis realizó un pliego de observaciones se aplicaron las acciones inmediatas para cumplir.

“Si se hizo el cumplimiento luego del periodo establecido se genera una observación porque el organismo ya hizo la revisión y verificó que no estaba hecha la obra, es daño patrimonial”, expresó.

Comentó que a través de las contralorías internas se hace un llamado a los servidores públicos, a fin de que se evite un daño patrimonial.

Orfis tiene facultad para acudir a la FGE cuando el daño patrimonial se identificó completamente

Recordó que el Orfis cuenta con la vía administrativa para presentar la denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero también tiene facultad para acudir a la Fiscalía General del Estado cuando el daño patrimonial se identificó completamente.

Local Naldy Rodríguez: IVAI estuvo sumido en deudas que parecían impagables; los detalles

“La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece siete años como plazo máximo para presentar expedientes, las acciones del órgano de control son remitidas para aplicar las faltas administrativas que pueden ser no graves. Para esto, el plazo es de tres años”, opinó.

Al respecto, consideró que los veracruzanos están “hartos” de la impunidad, por lo que el compromiso del organismo es integrar de manera escrupulosa los expedientes de investigación que corresponden a las denuncias.

Manifestó que las denuncias se presentan en contra de quien o quienes resulten responsables y corresponder al Ministerio Público, así como a la Fiscalía General del Estado ejercer acciones penales en contra de las personas que hayan cometido actos que derivaron en daño patrimonial.

Finalmente, afirmó que a la fecha no ha recibido quejas o denuncias de parte de entes fiscalizables en contra de servidores públicos que les hayan ofrecido limpiar Cuentas Públicas.

“Desde el organismo no se limpian Cuentas Públicas, no se maquillan cifras y no se mandan emisarios a los ayuntamientos para hacer este tipo de ofrecimientos, yo nunca he ordenado eso, mucho menos que vayan en mi nombre o representación, la gente que vino conmigo está comprometida con el organismo, si en el pasado se generaron estas acciones ya no me compete, ahora no hay eso y quien lo diga está equivocado”, agregó.