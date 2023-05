Diputados que salieron del PAN "ya votaban por Morena"

Diputados locales del PAN coincidieron en que los legisladores Othón Hernández Candanedo y Hugo González Saavedra ya votaban a favor de Morena, por lo que no era de extrañarse que renunciaran a la bancada albiazul.

La diputada Verónica Pulido Herrera señaló que ambos legisladores ya no apoyaban a su partido, motivo por el cual su salida solo confirmó lo que al interior ya se conocía. Afirmó que este hecho no fractura al grupo Legislativo, ya que han demostrado ser una oposición que busca garantizar los derechos de los y las veracruzanas.

¿Qué opinan diputados de salida de panistas?

El legislador Jaime de la Garza consideró lamentable que los diputados hayan renunciado al partido que les brindó la oportunidad de llegar a la curul.

Manifestó que ahora serán los ciudadanos los que deben cuestionar a sus representantes populares tras darles el voto, "en el PAN no debe estar quien no quiere estar, esta salida muestra lo que está sucediendo en la Legislatura, no hay fractura, yo lo que veo es que Morena está buscando gente para el 2024".

Al respecto, el diputado Miguel Hermida Copado comentó que sus compañeros tomaron la decisión de salir del PAN ante su “afinidad política porque desde hace tiempo habían marcado su agenda con otras fracciones".

Recordó que ambos ya tenían procesos de expulsión o de sanción iniciadas por el Comité Estatal, además de que lo que su partido necesita son personas que tengan clara su postura.

El legislador Bingen Rementería Molina comentó que la opción de cambio no está en el grupo mayoritario de Morena, pero la decisión de sus excompañeros fue de manera personal.

“Desafortunadamente la mayoría de Morena la usan para aplastar a la oposición, yo no creo que hay una fractura, es una decisión personal que habría que preguntarles, si yo hubiera platicado con ellos mi recomendación hubiera sido dar la lucha desde el PAN”, dijo