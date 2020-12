Formación alterada: Médicos de teoría, no de práctica

Xalapa, Ver.-Estudiantes y académicos reconocen que existe la preocupación de que la crisis del Covid-19 impacte de manera negativa en la formación de las y los nuevos médicos, toda vez que que buena parte de los conocimientos que reciben en las universidades y los hospitales está en pausa.

Y es que, desde el arranque de la pandemia, estudiantes universitarios tuvieron que abandonar las aulas y laboratorios para tomar clases de manera virtual. De manera paralela, los pasantes, internos y residentes que se encontraban trabajando en los hospitales también abandonaron de manera temporal estos espacios y aunque ya regresaron lo hicieron con limitantes.

Ante este escenario, ¿cómo podría esto afectar a su formación?

Local Unos a favor, otros en contra, por el posible regreso a clases

No se aprende igual detrás de una pantalla

Víctor Manuel Pino Molina, estudiante del tercer semestre de la carrera de Medicina reconoce que su formación se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19. Y es que, aunque continúa con las clases de manera virtual, los conocimientos prácticos y los casos de estudio se han detenido por completo desde marzo pasado cuando cambió las aulas físicas por las virtuales.

Ante esto, el universitario asegura que entre los estudiantes existe cierta preocupación por la forma en la que se obtendrán los conocimientos que están faltando. Más aún, dice, en aquellos de semestres más avanzados o próximos a egresar.

“La medicina es una carrera que necesita de las prácticas y de ver ciertas cosas, hacer experimentos y demás situaciones porque aunque los libros y la teoría son indispensables, la práctica complementa nuestra profesión. Entonces, sí nos hace ruido y no sólo a mí sino a todos mis compañeros porque no se ve para cuándo vaya a cambiar la situación”, dijo.

Médicos del CAE, / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El estudiante de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz asegura que los conocimientos que se están obteniendo a través de las clases virtuales parecieran no ser suficientes ya que en muchas ocasiones desde una pantalla de computadora o un libro no es fácil identificar las estructuras ni diferenciar en la anatomía humana. “En ese aspecto ha cambiado mucho la forma de estudiar (…) Ahí hemos estado viendo sobre la marcha como compensar esas deficiencias y tratar de complementar porque en nuestro programa académico habían bastantes prácticas, laboratorios y contactos con órganos humanos a través del anfiteatro”.

Pino Molina se pronunció porque la institución pueda diseñar esquemas a futuro que les permita a las y los universitarios “compensar” los vacíos que pudieran haber quedado. Y es que, reconoce que el modelo educativo vigente obligó a los estudiantes a meter las materias que tocaban aun cuando se trataba de experiencias prácticas que no debían ser tomadas de forma virtual. “Si no la metes te atrasa bastante, entonces pensé en meterlas y ser optimista de que pronto la situación cambie. Aunque en este semestre ya se llevó todo en línea”, expuso.

Formación de estudiantes en los hospitales se puso en pausa

Para Domingo Vázquez Martínez, coordinador del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana los cambios en la formación de estudiantes serán inevitables debido a la pandemia de Covid-19. El especialista, explica que aunque actualmente los pasantes, internos y residentes están ya de regreso en los hospitales se ausentaron durante varias semanas.

Precisó que, dada la situación actual, los estudiantes de Medicina no están tomando todas las actividades ni están rotando por todos los servicios que deberían en los hospitales ya que muchos de estos espacios se convirtieron totalmente en Centros de Atención a Enfermos Covid-19. Recordó que de manera general los internos no deberían estar en servicios Covid-19 ni atendiendo a pacientes con esta enfermedad por lo que para muchos la formación en varios aspectos quedó en “pausa”.

“Si en un hospital Covid-19 hay residentes de cirugía, otorrinolaringología, ginecobstetricia o pediatría y dado que todos esos pacientes y todas las cirugías electivas fueron diferidas eso afecta de alguna manera tanto el proceso de atención, como el proceso de formación médica de los estudiantes”.

Foto: Moises Pablo | Cuartoscuro

No obstante, el investigador universitario reconoció que no todo es negativo ya que quienes continúan con su trabajo en los hospitales podrían estar aprendiendo cosas que otros residentes o internos no han aprendido ya que la vida en estos lugares cambió radicalmente con la llegada del virus. “Están aprendiendo a manejar enfermos infectocontagioso, a manejar enfermedades como el Covid-19. Así que, aunque por un lado no están viendo su programa académico sí están aprovechando la experiencia que la pandemia les está ofreciendo para formarse en otras áreas”, concluyó.

Personal de hospitales arriesgan la vida por salvar la de otros

En medio de las agresiones en las calles y el alto riesgo de contagio en los hospitales, el trabajo del personal médico y de enfermería ha sido excepcional durante este año aseguró Domingo Vázquez Martínez, coordinador del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana (UV).

Indicó que aunque la pandemia por Covid-19 cambió el entorno de todos en el mundo, este impacto se vio de manera particular en las y los trabajadores de la salud quienes tuvieron el papel más relevante en la contención de un virus que ha cobrado la vida de más de un millón y medio de personas en el mundo. “Gracias al personal de salud se ha podido atender a toda la gente que llega a los hospitales en estas condiciones”, dijo.

A 9 meses la llegada del virus a nuestro país, Vázquez Martínez destacó que no solo la plantilla médica y de enfermería ha sido fundamental sino también las y los residentes que se encontraban trabajando en los hospitales al momento de iniciada la emergencia y que lo siguieron haciendo a pesar de los riesgos que conllevaba. “Creo que sí es importante reconocer todo el trabajo que ha hecho el personal de los hospitales y yo diría que también en este caso a los residentes, porque ellos también han sido en gran parte responsables, como lo son siempre, del trabajo en un hospital”, dijo.

Sin embargo, señaló que, una vez contenida la emergencia habrá que reflexionar de manera colectiva sobre la forma en la que muchas personas actuaron en México. Y es que, recordó que al inicio de la emergencia se presentaron diversas agresiones en contra de trabajadores del sector salud y quienes a pesar de eso no dejaron de lado el cuidado a la población.

El coordinador del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de la UV expuso que el Covid-19 puso en el ojo de millones de personas el trabajo que realiza el personal de salud en el control de las enfermedades. Ante esto, dijo, será interesante ver la forma en la que a partir de ahora se refuerzan o desalientan las vocaciones en niñas, niños y adolescentes.

Foto: Moises Pablo | Cuartoscuro

Y es que, aunque por un lado puede ser que muchos jóvenes vean cómo está trabajando el personal de salud y que se sientan atraídos hacia las carreras de Ciencias de la Salud, por otro lado, si ve las agresiones, la cantidad de trabajo y los riesgos que están corriendo otros podrían desanimarse. “Eso lo vamos a ver en uno o dos años, será ahí cuando sepamos qué impacto va a tener esto sobre la vocación de los jóvenes y de los nuevos estudiantes”, concluyó.