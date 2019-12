Panorama desalentador para Veracruz en 2020

Xalapa, Ver.- Es necesario que Veracruz tenga el presupuesto suficiente para poder empezar su recuperación en todos los sentidos y no sólo en materia de infraestructura, sino también en educación, en salud, seguridad y otros rubros expresaron diferentes actores del estado ante el anuncio que hiciera la diputada federal del PRI Anilú Ingram del recorte de más de 16 mil millones de peso al estado.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés refirió que la ciudadanía debe ver y entender que el gobierno no quiere darle recursos a los ciudadanos, pues se está recortando en educación, en salud, seguridad e incluso en infraestructura, por lo que queda claro que es un gobierno que no le interesan los ciudadanos.

Expuso que lo único que el interés a este gobierno es tener el control en sus manos y no es sensible a las necesidades de todos los ciudadanos, por lo que este gobierno no esta cumpliendo lo que le prometió a los ciudadanos, sino simplemente los engaño.

Refirió que son una oposición responsable y lo que pueden decir es que las personas que gobiernan son para servir a los ciudadanos y no a un partido, por lo que desde acción nacional el compromiso es buscar que el recurso se aplique donde se requiera y para beneficio de todos.

Resaltó que en este recorte de recursos al estado los que están fallando son los diputados federales de Morena, pues le están negando así al ciudadanos atención en salud, educación, seguridad y beneficios para poder tener un desarrollo en el campo y la industria que hacen que el país crezca.

El presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac), Rafael Núñez Landa lamentó que se de un recorte al presupuesto de Veracruz, pues cualquier cantidad por mínima que sea afectará al desarrollo de la entidad.

Dijo que estos recortes se resentirán aún más en la entidad porque la economía veracruzana va saliendo de una situación financiera lastimada que se dejó por parte de los dos o tres gobiernos anteriores y ahora en lugar de incentivar la inversión en infraestructura y apuntalar otros rubros como la salud, la educación, el campo e incluso la seguridad, se da esta información.

Expresó que el estado deberá señalar cual será la estrategia o como se harán los reacomodos necesarios para no resentir estos datos que fueron expuestos por la legisladora Anilú Ingram, peor sobre todo, ver que tan reales son los datos de una disminución y de ser ciertos, como se afrontarán para evitar la caída en esos sectores.

Horacio Zárate, vicepresidente el Consejo Coordinador Empresarial y consejero de la contraloría Social de Concamin indicó que luego de ese recorte que da conocer la diputada federal Anilú Ingram solo puede decir que para muchos empresarios, pero sobre todo para la población en general el 2020 será un año peor que el 2019.

Indicó que no sólo se trata de los recortes que habrá en los diferentes sectores para Veracruz, sino también de los candados que se ponen en el sistema tributario de nuestro país y el aumento de aranceles en muchos servicios y productos minimiza la inversión de los empresarios.

El panorama en Veracruz es desalentador, no es óptimo, el aumento en la inseguridad elimina la buena voluntad de los empresarios de venir a Veracruz a invertir y crear desarrollo de empleos, por lo que esas reducciones que hace el gobierno federal bajo la presión política pegará al desarrollo