Pasajes, rentas, comida, libros y útiles: ¿Cuánto gastan los universitarios cada día?

Sin tomar en cuenta gastos en libros, papelería, así como transporte, alojamiento y servicios, en el caso de estudiantes foráneos, un alumno de la Universidad Veracruzana destinará al mes mínimo dos mil pesos mensuales para sus alimentos.

En la gran mayoría de los casos, jóvenes de nuevo ingreso que están en semana de inducción dicen que el horario los obligará a comer fuera de su casa o pensiones, con un desembolso diario de por lo menos 100 pesos.

En recorrido por la Zona Universitaria de Xalapa, los entrevistados lamentan que sean sus padres quienes tengan que cargar con todos los gastos pues el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) les impedirá trabajar entre semana.

Carlos no da sus apellidos ni la carrera que estudia. No es que le dé pena, pero dice preferir el anonimato. Él sí podrá trabajar porque corta el cabello, entonces lo hará en sus tiempos libres y los fines de semana.

Si los estudiantes buscan habitaciones amuebladas, el costo se eleva | Foto: Jesús Escamiroza |

Igual que Carlos, Alberto Valladares Martínez trabaja los fines de semana pero como repartidor de pizzas, de lo contrario, cree que no le alcanzaría para resolver el tema de los alimentos y gastos en la Facultad de Ciencias Químicas.

Alumnos foráneos refieren que con la renta de una habitación con todos los servicios, semiamueblada, y los gastos de alimentos, copias y libros, el egreso mensual se eleva a los más de cuatro mil 500 pesos, sin contar transporte en la ciudad ni la posibilidad de regresar a sus tierras de origen, al menos, una vez por quincena.

Oswaldo Méndez Arriola, originario de La Joya, dice que pagará 80 pesos de pasajes diarios, más 100 pesos de alimentos, y Karina Mendiola, quien es de Perote, vive en un departamento compartido. La renta es de 3 mil 500 pesos mensuales, sin contar los gastos de agua, luz e Internet.

“Me siento muy agradecida con mi papá porque él es el que me apoya. Él es taxista y trabaja mucho para que mis hermanos y yo estudiemos. Hicimos cuentas y sale más barato vivir en Xalapa que viajar todos los días”.

En la Zona Universitaria, las habitaciones sencillas como “pupilos” están entre los mil 800 y 2 mil 500 pesos, incluidos servicios y acceso a cocina; mientras en el área de Humanidades el costo disminuye. Las hay desde los mil 600.

En Humanidades está la ventaja de poder consumir en el Comedor Comunitario, donde la comida vale 25 pesos, y fuera la hay de 35 pesos en adelante. No sucede lo mismo en la Zona UV, donde las comidas son de más de 45 pesos y los desayunos los hay desde 25 pesos.

Sin ser alarmistas, vendedores de alimentos mencionan que no han subido precios, pero ante la inflación, sí prevén un ajuste. “Es un efecto dominó. No podemos decir que nos mantendremos en los mismos precios porque si siguen subiendo el pan, las tortillas, el aceite… no queda más que aumentar para obtener la ganancia”, expresa Mari Carmen Baizabal.

Por otra parte, en apoyo a la economía, causa curiosidad y entusiasmo la Papelería Miguelito, y es que realiza tandas flexibles de tal manera que la gente elige el monto y los plazos para hacerse de los útiles escolares.

De acuerdo con lo establecido, las personas se pueden ir incorporando en la quincena o semana que quieran. La papelería está ubicada en Nuevo León número 110 esquina profesor Adalberto Lara Hernández, colonia Aguacatal, y cuenta con el número de WhatsApp 2281030359 para mayor información.