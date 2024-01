Con desplome del 80%, pescadores veracruzanos inician el 2024

Veracruz, Ver. Continúa la mala racha para pescadores veracruzanos, pues ahora se sumó la temporada de veda en algunas especies como el pulpo y la intensificación de los eventos de norte, lo que ha agravado la baja producción pesquera.

Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores del puerto de Veracruz, destaca que los primeros días del año apenas han logrado capturar un poco de peto, pero no ha sido nada significativo para sus ingresos.

Te puede interesar: Pescadores sufren por crisis climática; bajó la producción

Recuerda que el 2023 cerraron la actividad con un desplome del 80% y el inicio de año tampoco ha sido favorable.

Local Cerradas las playas y el puerto de Veracruz a la navegación por fuertes vientos

El líder de una de las agrupaciones de pescadores en el Puerto, reconoce que existe mucha incertidumbre en el sector pesquero. Y es que reiteró que en la actualidad, existe la veda del pulpo que tendrá una duración de dos meses. Luego vendrá la veda del tiburón y robalo, a partir del próximo mes de mayo.

Por si fuera poco, dijo, las marejadas son cada día más frecuentes y han visto incrementada su intensidad, por lo que esto afecta negativamente al sector pesquero artesanal, pues impide desarrollar las actividades extractivas que generan el sustento de los pescadores y de sus familias.

Los pescadores ribereños mantienen la esperanza de que sea hasta el mes de febrero cuando su actividad pueda regularizarse.

Por lo pronto esperan que las rachas de viento del frente frío número 25 que este martes azotó a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, no afecten sus embarcaciones.

Recuerdan que el 2023 cerraron la actividad con un desplome del 80% y el inicio de año tampoco ha sido favorable | Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro

Y es que sacar las embarcaciones a tierra, representa un gasto fuerte para el sector pesquero, que en estos meses sus ingresos se han visto severamente impactados, debido a que no se generó la captura esperada en 2023 y se ha extendido a los primeros días del 2024.

"No sacamos las embarcaciones porque no pensamos que fuera a ser tan explosivo, cuando entran así de explosivos los vientos del norte si jalan mucha marejada, estamos al pendiente y el hecho de sacar las embarcaciones nos genera un gasto y no hay recursos, no hubo la recuperación de la captura que deberíamos tener en estas fechas, sacar una embarcación es un gasto y tratamos de evitarlo", comentó.