Pide Julen Rementería al gobernador Cuitláhuac García defender el agua de los veracruzanos

Boca del Río, Ver.- Veracruz podría enfrentar serios problemas de escasez de agua si se permite desviar ríos como el Pánuco hacía el norte del país para atender la demanda del vital líquido, alerta el senador panista, Julen Rementería del Puerto.

Luego de que al parecer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó llevar agua de Veracruz al norte del país, el senador exhorta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a defender los recursos de los veracruzanos antes de provocar una catástrofe.

Local ¿Agua veracruzana irá a Monterrey?, conoce todo sobre la decisión





Demanda que no se permita llevar ningún litro de agua a otro estado porque primero se debe atender la demanda de la gente que vive en Veracruz.

“No está bien, con todo respeto el gobernador se debe de poner firme, fuerte y decir, de aquí no se vayan ningún litro de agua, aquella parte del país es eminentemente ganadera y agrícola y si permitimos que desvíen los caudales como el del río Pánuco y los lleven a Nuevo León o donde los quieran llevar no me parece, no podemos esperar a que lleguen problemas de sequía tan fuerte tenemos que defender nuestros recursos”, expresa.

En ese sentido, Rementería del Puerto pide que la Conagua presente un estudio para garantizar que el desvío del agua no traerá consecuencias para Veracruz en los próximos años y que enfrente problemas de escasez de agua y sequías prolongadas.

“Que nos presenten documento donde nos digan que no afecta, pero sobre todo que lo demuestren, entendemos que estamos en un país y que hay que apoyarnos como estados, pero primero hay que ver por los veracruzanos”, insiste.

En rueda de prensa en conocido café de la ciudad de Boca del Río, Rementería del Puerto, el senador de extracción panista habló en torno a las críticas contra el recién inaugurado aeropuerto en donde menciona que aunque al final es una obra que se tiene que agradecer, no tiene ninguna solución para los problemas de saturación en el espacio aéreo.

“Lamentablemente este aeropuerto, dejando de fuera otras cuestiones, no trae solución al conflicto de saturación en el espacio aéreo porque al final es el mismo espacio aéreo, cuando tienes dos aeropuertos funcionando tan cerca como en este caso resulta que la problemática para crecer es muy compleja y no se alcanza, no es práctico como está planteado, no es funcional”, detalla.