Pide Secretario de Salud no bajar la guardia para evitar un rebrote

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, realizó un llamado a la población para no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para evitar un rebrote de Covid-19.

En conferencia de prensa, recordó que 161 municipios de la entidad estarán en color amarillo y 51 en verde en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Sin embargo, solicitó no confiarse para lograr mantener dichos colores y regresar lo más pronto posible a la nueva normalidad en todo el territorio veracruzano.

Se lo pedimos de corazón, no aflojen las medidas sanitarias

"Los mecanismos de defensas tienen que ser constantes, llegará el día en que se podrá decir que ya no son necesarias estas medidas, pero por el momento se tienen que seguir aplicando", dijo.

Manifestó que aunque pareciera repetitivo, el lavado frecuente de manos, el uso del cubre bocas, no saludar de mano o beso a las personas, aplicar la sana distancia, evitar las aglomeraciones y aplicar gel antibacterial son medidas que, además de evitar contagios, salvan vidas.

"Se los pedimos de todo corazón, no se confíen, no aflojen las medidas sanitarias, no bajen la guardia para evitar un retroceso en el semáforo epidemiológico", expuso.

Destacó que concluyó la aplicación de la vacuna al magisterio veracruzano, al cual agradeció por su colaboración y paciencia.

En ese sentido, reconoció que en las cinco macro sedes se registró una amplia afluencia que, en ciertos momentos, los superó en capacidad, "pero que se activó el plan b para que nadie se quedara sin vacunación".

"Gracias al magisterio por su colaboración, pero también queremos darles las gracias a los grupos de tareas que hicieron actividades de todo tipo", expresó.

Finalmente, solicitó estar al pendiente de color del semáforo en cada municipio y atender las recomendaciones del sector salud, así como acudir o llevar a los adultos mayores de 60 años a recibir las segundas dosis en los municipios donde continuará la inmunización.