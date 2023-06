Padres de familia piden destitución de directora en primaria de Veracruz

Veracruz, Ver.- Padres de familia de la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores de la ciudad de Veracruz, se manifestaron para pedir la destitución de la directora del plantel por cometer abusos y malos tratos hacia los estudiantes.

Por tal motivo y sin importarles los intensos rayos del sol que se registran desde muy temprano en la zona conurbada, madres de familia y alumnos cerraron la avenida 16 entre Velázquez de la cadena y Carlos cruz de la colonia Pocitos y Rivera para presionar a las autoridades educativas que atiendan su llamado.

¿Qué presuntos abusos y malos tratos ha cometido la directora de dicho plantel?

Agustina Miñón Morales, presidenta de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, señaló que entre las anomalías que ha venido cometiendo la directora del plantel es que solicitó permiso y no llegó a abrir por lo tanto no hubo clases.

“La directora no se presentó a abrirles a los niños para su clase, está cerrado con candado. Le hablamos y dijo que pidió permiso y nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos”.

Acusó que la directora supuestamente es autoritaria y no informó si el martes ya habrá clases.

También determinó cancelar la clausura de los niños, alegando por el mal comportamiento de los alumnos.

Exponen que da un trato déspota tanto a los padres de familia como a los alumnos y no se puede dialogar pacíficamente con ella, asegura.

“En esta ocasión ya rebasó la gota del vaso, porque no quiere que se lleve a cabo la clausura de los niños. Le preguntamos el motivo y nos respondió que porque no le obedecieron. Le dije, pero maestra no es una base fundamental para que usted lo haga y miles y miles de cosas que hace; además que maltrata mucho a los niños", exponen.

La escuela se encuentra en la calle 16 entre Velázquez de la Cadena y Carlos Cruz, en la colonia Pocitos y Rivera y cuenta con una matrícula de 57 alumnos.

Añadió además que desde hace cinco años que la directiva escolar determinó no realizar ningún festival escolar y ahora la clausura de fin de cursos.