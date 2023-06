Calor no para… y estas escuelas y colonias de Xalapa no tienen agua

La falta de agua y las altas temperaturas han ocasionado que en escuelas de esta ciudad se recurra a la solicitud de una o dos pipas para abastecerse del vital líquido por semana, coinciden docentes de primarias y secundarias.

Además, en algunos casos, como en la primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en la colonia Carolino Anaya, las clases se suspendieron hace tres días porque no tenían agua, dijo Perla Ivonne, madre de familia.

Yesenia tiene a su hija en una secundaria de la colonia Progreso y sostuvo que en una ocasión intentaron tener clases extramuros, "ahí en la misma escuela, pero no hay árboles que les pudieran dar sombra".

¿Cómo es la situación en escuelas de Banderilla?

En Banderilla, la situación es más compleja, pues la mayoría de jardines de niños, primarias y secundarias han tenido que modificar horarios para salir una o dos horas más temprano ante la falta de agua en ese municipio.

Los y las docentes también coincidieron en que la falta de agua ha provocado que los sanitarios estén en condiciones no aptas para su uso.

Mientras tanto, en preparatorias los horarios de clases no han sido modificados y a la fecha la Dirección General de Bachillerato no ha recibido solicitudes de parte de organizaciones sindicales para poner en marcha algún ajuste a nivel estatal a causa del calor y la falta de agua, sostuvo su titular, Claudia Zamora Treviño.

En los planteles ubicados en municipios con temperaturas tradicionalmente altas suele haber ventiladores e incluso climas para la comodidad de alumnos y docentes. En esta ciudad también suelen usarse ventiladores en algunos planteles.

Además, el ciclo escolar está a un mes aproximadamente de finalizar, por lo que no ha sido necesario modificar horarios o suspender clases a causa de las altas temperaturas, según maestros.

Incluso, a los estudiantes con uniformes que tradicionalmente llevan chalecos y corbatas, se les permite quitárselos para prevenir afectaciones a su salud.

Durante un recorrido realizado por escuelas de esta ciudad, también se escuchó la versión de padres y madres de familia, quienes coinciden en que es la primera vez que la escasez de agua se agudiza drásticamente durante la temporada de sequía y estiaje.

Familias sufren la escasez de agua | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

¿Qué colonias de Xalapa enfrentan problemas de agua?

La falta de agua ha afectado a innumerables zonas de Xalapa. Las familias de la colonia Une-Pri llevan una semana sin el servicio por lo que ya a muchas se les acabaron las reservas que juntan en tinacos; lo mismo ocurre en las colonias Ferrer Guardia y Cuauhtémoc, además del fraccionamiento Nueva Xalapa.

La falta de agua es un problema que ha obligado a familias xalapeñas a gastar en la compra de tanques de almacenamiento o en el caso de edificios a subir el agua en cubetas a sus hogares debido a que no sube a los departamentos, como es el caso de la Nueva Xalapa.

En el caso de la colonia Une-Pri, los vecinos de las calles Tabachín, Tulipanes, Abedul, Ceiba y Pino, entre otras, no tienen el servicio desde el lunes.

Desde ese día han tenido que usar la que lograron juntar en tanques y cubetas para abastecerse del líquido. El baño es a jicarazos y la limpieza de las viviendas la realizan con poca agua para tratar de no gastar la que lograron reunir los días que si les cayó.

En esta zona son infinidad de familias la afectadas sin agua por cuatro días, durante las semanas pasadas comentan que les cae dos días, pero tres o cuatro no tienen y así han estado; “pues la juntamos pero no alcanza para todos los días no que no hay, porque no respetan el calendario que se realizó para el tandeo”.

¿Por qué no llega el agua a zonas altas?

Una misma situación se vive en la colonia Ferrer Guardia donde llevan más de 4 días sin el líquido, en esta zona que tiene varias calles en zonas altas, no sube y pasan muchos días el servicio e igualmente las familias cuentan con tinacos para almacenarla, pero no les alcanza porque son más días los que no tienen y solo quienes tiene una cisterna grande pueden tener la suficiente para aguantar tantos días sin el servicio.

En la calle Fidencio Ocaña los vecinos han tenido que acarrear el líquido para llenar sus tinacos, porque en algunas viviendas no sube el líquido por falta de presión, situación que ha sido una constante en los últimos meses.

Claudia Hernández, vecina de esta colonia señala que igualmente aquí no se respeta el calendario original de tandeo que dio a conocer el Ayuntamiento, “ya no sabemos qué días vamos a tener o no el líquido, por lo que mejor se junta para varios días cuando llega a caer”.

¿Cuál es la situación en la Nueva Xalapa?

Otro caso difícil por la falta de agua ocurre en el edificio Andrómeda en la Nueva Xalapa, en este caso, aunque haya agua no sube a los departamentos.

El vecino Samuel Mora indica que casi nunca tienen agua, porque falta mucho, pero los días que si hay no les sube por lo que tienen que subirla en cubetas o hay familias que han conectado mangueras en su llave de paso, pero no siempre logran que haya la presión suficiente para que el líquido llegue a los tinacos.

Comenta que ya denunciaron su caso en el Ayuntamiento y les dijeron que el problema es que está tapada su válvula, “que deben esperar a que trabajadores de CMAS vayan para abrirla, pero hay que esperar a que sea su turno”.

Ellos desde el jueves no tienen agua en sus viviendas y la situación se complica dado el intenso calor que se siente en la ciudad. Otra colonia que tiene una semana sin agua es la Cuauhtémoc; las afectadas son las calles Río Papaloapan, Río Nautla, Río Tesechoacan, Río Coatzacoalcos y Río Vinasco, las familias llevan días sin contar con el servicio.