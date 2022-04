Piden reprogramar elección de agencia municipal en El Castillo

Seis de los siete candidatos a la agencia municipal de la congregación El Castillo pidieron que se reprograme la elección ante la serie de irregularidades registradas por la falta de boletas electorales y que no se encontraron en las listas del Instituto Nacional Electoral (INE), a algunos ciudadanos de esa localidad.

Por su parte el Ayuntamiento de Xalapa afirmó que este domingo, las 23 mesas receptoras de voto dispuestas para las cinco congregaciones del municipio de Xalapa El Castillo, Tronconal, Chiltoyac, Colonia 6 de Enero y Julio Castro “Las Trancas”, fueron abiertas en tiempo y forma; sin embargo, refirió que en la congregación Colonia 6 de Enero y la ranchería Castillo Chico, se optó por la anulación de la emisión del voto en cuatro mesas receptoras de ambos lugares.

En conferencia de prensa conjunta de los candidatos de El Castillo señalan que no se respetó el principio de legalidad puesto que en algunas casillas no aparecen muchos de sus simpatizantes y no los están dejando votar.

Local Denuncian irregularidades en elección de agentes municipales en Xalapa

El candidato Gilberto Córdoba dijo que desde el inicio hubo irregularidades puesto que las casillas no abrieron en tiempo y forma pese a que no es la primera elección que se realiza en esa congregación.

“Por principio de cuentas no tenemos una lista nominal, es otro tipo de mecanismo el que se está llevando, normalmente en la casilla 2097 que está ubicada en El Castillo Chico es un promedio de mil boletas, en esta ocasión solo llegaron 57 para la básica y 62 para la contigua, ni siquiera el 20 por ciento de las boletas y tengo entendido que en la colonia 6 de Enero, también pasó eso”.

Leer más: Elecciones SNTE: Aventaja planilla naranja en zona conurbada

Además, refirió que las listas no están actualizadas, por lo que considera que la elección no está siendo transparente ni apegada a la legalidad, con lo que demuestran que hay incompetencia por parte de la Junta Municipal Electoral.

“Desconocemos porqué en esta ocasión el INE no entregó las listas nominales, quiero pensar que va a ser igual para la Revocación de Mandato, no sé cómo lo van a manejar ellos en ese sentido, si va a ser igual con listas nominales o el tipo de lista que nos dieron a nosotros, hay muchas inconsistencias e irregularidades y por eso estamos aquí los candidatos”.

Confirmó que se cerraron la casilla de Castillo Chico y está en proceso de cerrarse también la 2095 y 2096 por la misma situación.

“Pedimos reprogramar la elección efectivamente, pero que sea apagada a estricta legalidad, a derecho y con las listas nominales por lo menos, no es la primera vez que se lleva a efecto una elección de agente municipal, son años que se ha llevado a cabo esta elección y siempre lo han hecho con las listas nominales (…) hubo muchas lagunas en la convocatoria, no hubo un tope de presupuesto para las elecciones, hay muchas inconsistencias ahí”.

Otro de los candidatos, Oscar Luna Mendoza, señaló que hay gente de Morena que está interviniendo en la elección, apoyando a una de las candidatas, Miguelina Santos lo que está causando inconformidad entre los candidatos.

“Aquí estamos presentes seis de los siete contendientes, creo que todos estamos por un bien común, estamos en representación de la congregación El Castillo, somos compañeros, amigos y hasta familiares y lo que queremos es un bien común, el problema es que falta una de los siete contendientes Miguelina Santos y ahí es donde está el meollo del asunto, donde está la mano negra”.

Ayuntamiento

Por su parte el Ayuntamiento de Xalapa afirmó que este domingo 3 de abril, las 23 mesas receptoras de voto dispuestas para las congregaciones del municipio de Xalapa fueron abiertas en tiempo y forma, recibiendo a los votantes que de forma libre ejercieron su derecho a elegir autoridades.

Ello, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), como organismo competente, no facilitó la totalidad de datos de OCR (Optical Character Recognition), como identificador de datos de la credencial de elector en la lista nominal.

Ante esta situación, la Junta resolvió, en algunos casos, la elaboración de listados de votantes conteniendo nombre, OCR, firma y manifestación de preferencia por el candidato de su simpatía.

En la congregación Colonia 6 de Enero y la ranchería Castillo Chico, la medida emergente no fue aceptada y se optó por la anulación de la emisión del voto en las mesas receptoras de ambos lugares.

Tras el cierre de la votación, se realiza el escrutinio y los paquetes electorales son concentrados en la sede de la Junta Municipal Electoral que se encuentra en Palacio Municipal que este lunes haría el cómputo de los votos, una vez concluido enviará el expediente, para que en sesión de Cabildo se haga la declaración de validez de la elección y expidan las constancias de mayoría a los candidatos electos.

El Presidente Municipal Ricardo Ahued Bardahuil tomará la protesta a los agentes municipales electos en Sesión de Cabildo a celebrarse el 1 de mayo del presente año, para el periodo que comprende del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026.