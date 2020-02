Por coronavirus no habrá saludo de paz y la comunión se dará en las manos en las iglesias

Veracruz, Ver. No habrá saludo de la paz ni comunión dentro de la Iglesia Católica en tanto no pase la alerta sanitaria por Coronavirus informó el vocero de la Diócesis en Veracruz, Víctor Díaz Mendoza.

En entrevista explicó que luego de la aparición de los primeros casos de Coronavirus en México, la Conferencia Episcopal envió un comunicado a las diócesis del país para dar a conocer las acciones en torno a esto.

Detalló que la instrucción es evitar el saludo de la paz durante las ceremonias religiosas y solo se hará una reverencia.

De igual manera la comunión que se da en la boca, la pondrán en la mano de las personas que vayan a comulgar.

Explicó que esta medida es en atención a las recomendaciones que se han hecho por parte del gobierno federal para prevenir posibles contagios.

El signo de la paz se dará a través de una reverencia o solo de voz, decir la paz esté contigo y la comunión también en algunas ocasiones se dará en la mano en lugar de la boca

El prelado llamó a la población a no alarmarse ni compartir información falsa en redes sociales, pero si seguir las recomendaciones del sector salud en cuanto a este virus para evitar los contagios.

No vamos a alarmarnos, pero si tenemos que tomar con responsabilidad estas recomendaciones, he visto que han estado compartiendo información falsa de que ya hay casos aquí en Veracruz y no es verdad

Comentó que la Diócesis de Veracruz informará a todas las iglesias de Veracruz para que se sigan las instrucciones de la Conferencia Episcopal y se les comunique a los feligreses.