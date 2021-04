Por Covid-19 no habrá desfile del 1° de mayo

Pese a que la clase trabajadora tiene múltiples reclamos hacia las autoridades municipales y estatales, dada la pandemia por Covid-19 el desfile del 1° de mayo será cancelado y se desarrollará en junio próximo.

El presidente del Comité Organizador, Francisco Morales Sarmiento, señaló que ante los casos positivos y defunciones por coronavirus, los líderes sindicales decidieron suspender el tradicional desfile por el Día del Trabajo.

Local

“Estamos considerando el tema de la salud para proteger a los compañeros y consideramos que todavía no están las condiciones dadas para celebrar un desfile, podríamos decir que pequeño, pero no, los compañeros trabajadores tienen la intención de participar y por muy pequeño que sea no vamos a poder evitar que se concentren miles de trabajadores”, dijo.

En conferencia de prensa, mencionó que para que la fecha no pase desapercibida, se prevé realizar un evento cívico en la Plaza Sebastián Lerdo, a fin de que los líderes de trabajadores del estado expresen las demandas del sector.

Consideró que no sería un evento numeroso, pues el objetivo para conmemorar la fecha y llevar el reclamo de los empleados a las autoridades.

“Hay muchos temas de escalafones, pases, de adeudos, de pagos no cumplidos a los trabajadores y desde luego lo que nos agobia y martiriza a todos, la gasolina, el gas, la electricidad, muchos temas que incluso fueron en su momento promesas de campaña y que vemos que no se han cumplido”, dijo.

Adelantó que cuando la pandemia concluya se podría llevar a cabo una marcha; lo cual se deberá definir en los próximos meses.