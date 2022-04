¿Por qué cierran negocios históricos?; Canaco se pronuncia

El cierre de cualquier negocio representa una “tragedia” para el sector empresarial por todo lo que representa en materia comercial y de generación de empleos para las familias xalapeñas, aseguró Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa (Canaco Servytur).

Cuestionado sobre el cierre de la cafetería La Naval y de la tienda Contino, anunciados con apenas unos días de diferencia, el empresario reconoció que cuando el cierre es de un negocio considerado como emblemático o con muchos años de tradición, resulta aún más lamentable.

No obstante, Luna Gómez aseguró que no todos los cierres que se han dado en los últimos meses se deben a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 sino que son resultado de muchos factores juntos. Explica que muchas de las empresas que han cerrado tenían un declive antes de la pandemia y que esta solo aceleró las cosas. “Los costos operativos siguieron estando, aunque la economía no daba vueltas como debería”, señaló.

El empresario xalapeño expuso que en algunos otros casos el cierre definitivo de negocios depende de decisiones propias de los empresarios al llegar a una cierta edad o al no tener continuidad en la sucesión familiar para mantener abierto. “Nuestras empresas xalapeñas son familiares y a veces los hijos no quieren continuar con los negocios y se prefiere el cierre”, precisa.

En ese sentido, negó que el centro de la ciudad sea considerado como un “foco rojo” para la economía de Xalapa ya que los cierres se han dado en todas las zonas de la ciudad y que incluso las plazas comerciales han padecido estas crisis.

"Las plazas son negocios concurridos, pero hay negocios que no han podido despegar dentro de las mismas plazas; el centro no es el único lugar con crisis y si hemos visto estos cierres emblemáticos ahí es porque en el primer cuadro había un arraigo muy fuerte de negocios como el hotel Limón, Tiendas Contino o la misma cafetería La Naval".

Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa (Canaco Servytur) reconoció que dentro de la agrupación hay algunos negocios que se encuentran en la delgada línea entre sobrepasar la parte de los ingresos con los gastos operativos que tienen.

Cabe recordar que al cierre de La Naval y Tiendas Contino se le sumó el hotel Limón, la tienda Casa Olivier, la zapatería Fitos, todas ellas dentro del primer cuadro de la ciudad.