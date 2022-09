Bomberos de Xalapa piden a Congreso publicar reglamento; tiene cuatro años detenido

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, envió un exhorto al Congreso Local para que se publique de inmediato el reglamento de la Ley de Bomberos, la cual fue aprobada hace cuatro años.

En entrevista, tras la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, consideró urgente que dicho reglamento sea publicado para obtener un real apoyo de parte de los ayuntamientos de los municipios a los que se presta el apoyo.

Manifestó que en días pasados se publicó un exhorto que los diputados y diputadas locales hicieron hacia los ayuntamientos para brindar recursos a los Cuerpos de Bomberos; sin embargo, éste sólo funcionará si existe voluntad política de los ediles.

"El exhorto es bueno, pero para quien tiene voluntad política, quien quiere te ayuda con o sin exhorto, pero necesitamos una ley, es necesario que se publique el reglamento, no sabemos por qué está detenido", dijo.

Bomberos de Xalapa trabajan en números rojos, no existe un apoyo de los ayuntamientos: José Luis Acosta

Refirió que a la fecha trabajan en números rojos y obtienen recursos de donaciones, ya que no existe un apoyo real de parte de los ayuntamientos.

"Con los donativos estamos gastando 2 millones y medio al año, estamos considerando 3 millones y medio para poder tener los carros al cien por ciento. Lo he comentado, hemos trabajado con números rojos, pero tenemos que seguir avante y ver la forma en la que podemos sacar adelante el trabajo porque no podemos decir que porque no tenemos gasolina o no sirve el carro no podemos acudir", expuso.

Recordó que cada día realizan alrededor de 15 servicios entre incendios, atención de enjambres, fugas de gas, entre otros.

"En realidad es poco lo que se gasta, pero se tendría que hacer un estudio para que desde el gobierno del Estado se otorgue un presupuesto", comentó.

Manifestó que actualmente tienen diez unidades para todo Xalapa y 50 bomberos con los que se brinda atención a la población de la capital veracruzana y otros municipios.

"Se requiere tener las unidades trabajando al cien por ciento y necesitaríamos al menos 100 bomberos para poder cubrir todas las necesidades de la población, requerimos el apoyo urgente de las autoridades", agregó.