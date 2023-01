INE destruyó 614 mil formatos de credenciales para votar; ¿cuál fue la razón?

El delegado de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que a finales del año pasado fueron destruidos más de 614 mil formatos de credenciales para votar, los cuales se tenían almacenados debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 y, por tanto, no fueron recogidas o vencieron.

“Acabamos de destruir varías toneladas, las mandamos a Tlaxcala porque ahí hay una empresa que fabrica tabiques y tiene los elementos para hacerlo, eran más de tres toneladas las que se mandaron a destruir”, expuso.

En entrevista indicó que con el cierre a partir de las credenciales que no se recogieron en los últimos doce años y de las que se recogieron por canjes tendrá que hacerse un arqueo por parte de la Comisión de Vigilancia, “primero las distritales y luego la local de vigilancia y determinar su destrucción, eso está en proceso apenas”.

Reconoció que fue una cantidad amplia de destrucción de credenciales, ya que se implicó el periodo de la pandemia de los años 2020 y 2021, “ahorita vamos a revisar el 2022 y a ver qué nos arroja”.

De acuerdo con la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores del INE en el estado de Veracruz tomó el Acuerdo de Recomendación para la destrucción de 614 mil 772 formatos de credenciales, que se tenían en los 72 Módulos de Atención Ciudadana con los que cuenta la entidad.

¿A qué periodo corresponden las credenciales destruidas?

Sin embargo, esta área del INE precisó que el número de credenciales destruidas corresponden al periodo del 2020 al mes de marzo de 2022, destacando que la destrucción, que trimestralmente se debe realizar fue suspendida por motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

A detalle, se dio a conocer que los formatos por destruir se desglosan de la siguiente manera: 49 formatos anexos a la solicitud que hace un ciudadano o ciudadana en un módulo; además de mil 060 que solicitaron una reimpresión.

También 6 mil 639 credenciales que ya no son entregables porque la ciudadanía realizó un trámite posterior y 9 mil 983 credenciales que fueron devueltas por terceros (bancos, telégrafos, correo, etc.) que la ciudadanía olvidó, no regresó por ellas y que fueron entregadas al INE para su destrucción.

En ese sentido, el número total asciende a 597 mil 047 credenciales, que corresponden a las que reemplazan a la ciudadanía porque perdieron su vigencia de 10 años.