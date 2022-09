A oscuras: juzgado cuarto de Orizaba trabaja sin luz; ¿cuál es la razón?

Orizaba, Ver.- El Juzgado Cuarto de lo Civil de Orizaba “trabaja” sin luz debido a que le cortaron el suministro de energía por falta de pago dieron a conocer abogados independientes, quienes mencionaron que al parecer, el Tribunal Superior tiene un adeudo de seis meses.

Recordaron que el Tribunal Superior de Justicia es la instancia que paga rentas y servicios que se ocupan, lo que demuestra que carece de recursos para cubrir los servicios básicos que requiere un juzgado.

Explicaron que ésta no es la primera vez que el TSJ se atrasa en los pagos tanto de rentas como de servicios: “ese fue el motivo por el que mandaron el juzgado Sexto a Nogales; no tenían para pagar la renta en el edificio que tenían en Poniente 5, en esta ciudad”, dijeron.

¿Por qué no se han podido habilitar los juzgados?

Mencionaron que, en reciente visita a este Distrito, la presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero Cruz reconoció que no se han podido habilitar juzgados por la ausencia de presupuesto, como ocurre con los del Puerto de Veracruz donde el sistema de aire acondicionado no funciona porque no tienen para pagar la luz y los sanitarios están inservibles.

La falta de recursos, abundaron, también se refleja en la falta de papelería para que el personal realice su trabajo. “Es dramática la escasez de activos que tienen para trabajar los empleados. ¡Ah, pero les dan días de vacaciones, el jueves y viernes de esa semana no trabajarán por las fiestas patronales!”, remarcaron.

Subrayaron que con estas carencias y medidas los únicos afectados son los ciudadanos que realizan algún trámite en ese juzgado, pues sin luz y con dos días de asueto, la semana está muerta para el Juzgado Cuarto.

“La gente que tiene expedientes ahí está esperando que le impartan justicia y por lo contrario le violentan lo que dice el Artículo 17 Constitucional, que señala que el ciudadano tiene derecho a una justicia pronta y expedita”.

En el Juzgado Cuarto se ventila todo tipo de trámite en materia civil tales como pensiones alimenticias, intestados, cobro de pesos, depósito de alimentos, entre otros.

