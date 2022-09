Presidenta del Poder Judicial asegura que no quiere repetir en el cargo, finaliza en noviembre

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, señaló que concluye su periodo el próximo 30 de noviembre, por lo que no es posible que busque una reelección en el cargo.

Entrevistada tras la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, aseveró que únicamente cumplirá con el periodo y la dispensa que le otorgó el Congreso del Estado para continuar en la presidencia hasta noviembre, pese a que en abril pasado cumplió 70 años, edad estipulada en la ley para aplicar el retiro a magistrados.

“Ya me voy, yo ya cumplo el 30 de noviembre el término que los magistrados me concedieron para estar como presidenta del Poder Judicial del Estado y como ya cumplí mis 70 años, yo me voy, no voy a hacer nada para seguirme quedando”, dijo.

¿Qué dijo Isabel Inés sobre la persona que tomará su cargo?

En torno al perfil que debe tener la persona que la suceda, manifestó que lo único es “muchas ganas de trabajar, compromiso con el poder, con su cambio”.

“Ahí no hay dispendio de nada, yo siempre lo dije, los amigos en el Poder Judicial como presidenta, no digo que se acabaron, eras mi compañero, pero ahora soy la presidenta y tengo que cumplir con Veracruz, cero tolerancia a la corrupción, al maltrato, a la mala atención de los ciudadanos en los juzgados”, expuso.

En su opinión, la persona que la sustituya debe tener compromiso con el Tribunal Superior de Justicia y la intención de continuar luchando porque este poder siga recuperándose.

Al respecto, puntualizó que ya se está preparando el documento de solicitud de presupuesto, mismo que será entregado al Congreso local a más tardar el próximo 15 de septiembre.

"Ya lo estamos preparando, estamos muy bien, de verdad. Dejo un Poder Judicial muy bien. Lo estamos preparando (el presupuesto), estamos bien, hemos hecho muchos ahorros, no tenemos lujos, no tenemos nada", expresó.

Romero Cruz defendió la labor que ha realizado frente al Poder Judicial, al manifestar que han sido "muchísimos" los logros que alcanzó en su periodo, siendo uno de los más importantes el combate a la corrupción.

"Lo hemos hecho, me hubiera encantado decir el cien por ciento, pero creo que es un buen porcentaje lo que hemos hecho. Hemos combatido la corrupción y luego les voy a dar el número de jueces que hemos quitado", comentó.

Pese a que no precisó el número de jueces que han sido sancionados, destacó que son “varios” y algunos de ellos tienen un procedimiento abierto por conductas inadecuadas, además de denuncias que han dado vista a la Fiscalía General del Estado.