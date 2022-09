Periodista lleva 6 años exigiendo que lo reinstalen en Poder Judicial; la historia

El Consejo de la Judicatura rechazó por segunda ocasión el laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para reinstalar de forma inmediata al periodista Gustavo Cadena Mathey en el área de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, de donde fue despedido hace casi seis años, según él, de manera injustificada.

Hoy por la mañana, el comunicador acudió en compañía de su abogado Viliulfo Olivares Grajales a las oficinas centrales del Consejo de la Judicatura, en esta capital, en donde entregaron el laudo en el que se condena al Poder Judicial reinstalar de forma inmediata a Gustavo Cadena Mathey en sus labores.

La cita estuvo programada a las 10 horas, sin embargo, aunque los atendieron de manera puntual, Gustavo no fue reinstalado, pues le dijeron que no podían darle una respuesta debido a que la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, no se encontraba en las instalaciones judiciales.

Entrevistados en las inmediaciones del Poder Judicial, Gustavo y su abogado dijeron que con esta suman dos más ocasiones en las que el Consejo de la Judicatura no cumple con la orden del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el que además se establece que deben pagarle los salarios caídos tras su despido.

El abogado dijo que el siguiente paso a seguir es volver a solicitar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje otro auto de ejecución para requerir nuevamente al Poder Judicial que cumplan con el mandato, de lo contrario tendrían que recurrir a un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

También señaló que el 30 de agosto se realizó la audiencia para cuantificar la cantidad de los salarios vencidos, sin que el tribunal haya emitido aún la resolución. Gustavo Cadena Mathey recordó que trabajó durante 6 años en el Poder Judicial de el Estado y que fue despedido poco después de que Edel Álvarez Peña rindió protesta como magistrado presidente en diciembre de 2016.

Dijo que de repente lo llamaron para decirle que ya no podía continuar en el cargo, a pesar de que ya tenía una base. Desde entonces, ha interpuesto una serie de recursos en busca de su reinstalación y en defensa de sus derechos laborales.

Insistió, con el apoyo de su abogado, en que continuará con la lucha con tal de que le regresen su trabajo, pues recalcó que lo despidieron de forma injustificada. Gustavo Cadena Mathey ejerce el periodismo desde hace más de 35 años, es originario de Acayucan, en el sur del estado y durante su trayectoria ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación estatales y nacionales.

Además, ha desempeñado tareas de comunicación social en diversas dependencias, entre estas Tránsito Estatal y Seguridad Pública, además del Congreso del Estado y el Poder Judicial.