¿Qué desafíos enfrentan las personas de talla baja? la historia de Elizeth

Córdoba, Ver.- A diez años de que México adoptara la conmemoración del Día Internacional y Nacional de las Personas de Talla Baja, aún hay mucho por hacer en materia de inclusión y no discriminación de este sector, señala Martha Elizeth Muñoz Asencio, integrante de esta comunidad.

Incluso destaca que el estado de Veracruz es uno de los que representa mayor rezago en cuanto a la inclusión general de personas con esta condición, pues muchos desconocen que el 25 de octubre se celebra el Día Internacional y Nacional de las Personas de Talla Baja.

Esto sin contar que, al igual que para el resto de la población con discapacidad, las ciudades no están adaptadas para este sector de la población que ha sido estigmatizado por cuestiones de mitos como que las personas con esta condición son personas con ciertas cualidades exotéricas.

Martha Elizeth afirma que aunque la Ley para Personas con Discapacidad incluye a las personas de talla baja, es mucho el desconocimiento de su aplicación / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Local ¿UV encubre a acosadores? revive la protesta de estudiantes

Señala que incluso hay personas con esta condición física que se niegan a salir a su casa para evitar ser objeto de señalamientos o bromas que van desde que son personas que dan suerte o simplemente llaman la atención, principalmente de niños, por su aspecto físico.

¿Existen oportunidades laborales para personas de talla baja?

De igual forma se suma la falta de oportunidades laborales para personas de talla baja, pues aunque muchos logran tener una licenciatura no pueden encontrar una fuente de empleo, toda vez que en muchas empresas dudan de sus capacidades por su condición.

Asimismo señala que aunque la Ley para Personas con Discapacidad incluye a las personas de talla baja, es mucho el desconocimiento de su aplicación puesto que han tenido casos donde acuden a solicitar apoyos para personas con discapacidad, se los niegan al aseguran que pueden hablar, oír, ver y desplazarse libremente.

“Estamos incluidos en la ley de discapacidad en la que podemos obtener apoyos del gobierno, sin embargo, no lo tenemos porque vamos a las instancias federales a solicitar un apoyo y me dicen que no puedo acceder porque veo, escucho, puedo caminar”, enfatiza al referir que hace falta mucha capacitación para la atención a personas de talla baja.

Vuelve a leer: Cinthya es la voz de jóvenes afro mexicanos; busca la defensa de sus derechos ante la ONU

Por lo que afirma que las personas de talla baja son un sector que ha sido segregado del resto de la población toda vez que no hay infraestructura que les permita el pleno desarrollo de sus actividades.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)