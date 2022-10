No tenemos nada que festejar, personal médico de Xalapa se une a paro nacional de brazos caídos

Xalapa, Ver.-Personal médico del Hospital Regional de Xalapa "Luis F. Nachón" se unió al paro nacional de brazos caídos para manifestar su rechazo a la detención del estudiante Fernando Agustín, quien realiza su internado en el Hospital Regional 1° de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), registrada el pasado martes acusado de presuntamente de sustraer material médico de dicha institución.

"Soy médico y no celebro", "Somos médicos, no delincuentes", "Enseñanza no me protege", "Si porto material es porque trabajo con el", "El material lo guardo por escasez, no por interés", "Justicia para Fernando" y "Tenemos derechos y no los respetan", forman parte de los mensajes con los que se manifestaron en el marco del Día de Médico y los cuales fueron pegados en las afueras de las instalaciones del nosocomio.

Dicho paro fue convocado a nivel nacional por la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, el Colectivo de Médicxs en Formación y la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado.

Con dicho paro nacional, el personal médico, especialmente los médicos internos de pregrado, señalan que con el comunicado emitido el pasado 20 de octubre, el ISSSTE hizo histórica la ruptura de la relación del Instituto con las médicas y médicas en formación que laboran y prestan sus servicios en dicha institución.

"La ruptura que se transmite con el comunicado 'No tolerará ISSSTE actos de robo ni prácticas indebidas que afecten atención a derechahabiencia', visibiliza la necesidad de continuar e impulsar la revolución de batas blancas, misıma que se presenta como una necesidad de protesta ante la falta de protección y garantía por parte de las autoridades correspondientes de los derechos humanos de los médicos en formación", se destacó en un documento público pegado en las instalaciones del hospital.

¿Por qué piden dignificar a los trabajadores de la Salud?

Indicaron que esta revolución es necesaria para la redignificación de quienes laboran en el área de la salud y siguen siendo violentados.

"La estigmatización de las personas que estudian medicina en México es una estrategia que perpetúa, válida y multiplica las dinámicas de violencia que afectan a nuestros compañeros estudiantes de medicina, lo cual fomenta el abandono institucional por parte de las universidades y las instituciones de salud y vicia la imagen colectiva que se tiene del profesional de la salud", exponen.

Al asegurar que no se tiene motivo alguno para festejar, el personal médico destaca que son estigmatizados, criminalizados, violentados y llamados ladrones.

"Ya basta, una vez más, no permitiremos que se sigan vulnerando nuestros derechos, ni que estudiar medicina represente un riesgo para nuestra integridad y/o nuestra vida. Alzamos la voz ante la poca y laxa acción por parte de las autoridades académicas y gubernamentales de todos los nivelese instituciones competentes", detallan.

Ante ello, solicitaron el retiro la denuncia por parte del ISSSTE al joven Fernando Agustín, así coma una disculpa publica por la misma institución y una restauración de todos les daños que pudiesen haber ocasionado al hacerlo pasar "por esta indignante injustificable medida".

La renuncia de Israel David Pérez Moreno, jefe de Enseñanza del Hospital 1° de Octubre.

También se pide la emisión de una postura por parte de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), la entrega por parte de las autoridades federales de un plan para la mejora de la percepción de beca que reciben los médicos internos de todas las instituciones y la emisión de una postura por parte del Instituto Politécnico Nacional, así como el acompañamiento institucional al estudiante.

De la misma forma se solicita la elaboración y entrega de un diagnóstica del porcentaje de cumplimiento en cada sede con respecto a la Norma Oficial Mexicana del Internado Médico: NOM-EM-033-SSA3-2022, el establecimiento de un sistema de denuncias unificado y coordinado por parte de las autoridades universitarias en donde se atienda las necesidades de los médicos en formación y una recorma inmediata a la NOM en donde se establezcan estancias máximas de 24 hrs en el hospital, es decir, guardias ABCD sin postguardia.

"Queremos que se nos incluya a las y los estudiantes de medicina en los espacios de toma de decisiones que impactan directa e indirectamente en nuestra formación académica y profesional", agregaron.