Pobladores de Actopan y Alto Lucero se manifiestan en Laguna Verde; todo sobre el caso

Pobladores de comunidades de los municipios de Actopan y Alto Lucero se manifestaron afuera de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde para exigir a las autoridades estatales, así como federales mejoras a las rutas de evacuación, la reclasificación de tarifas e información detallada sobre el simulacro realizado este día.

Parados sobre el camellón de la carretera 180, sobre la que se ubica la Central, los manifestantes recordaron que desde hace varias administraciones han solicitado el apoyo de las autoridades sin obtener resultados.

Sobre la reclasificación de tarifas el reclamo es que no se aplique el cobro mínimo, pese a que las comunidades se encuentran establecidas en el rango de 60 kilómetros a la redonda de la planta, lo que significa un riesgo en caso de un accidente nuclear.

Consideraron injusto que en Tabasco se haya aplicado la reclasificación de las tarifas y en Veracruz no, sin importar que se la planta sea una de las más importantes generadoras de energía del país.

En torno a las rutas de evacuación, afirmaron que algunos caminos se encuentran en condiciones lamentables, por lo que, en caso de registrarse un incidente, sería prácticamente imposible que los pobladores lograran salir a tiempo de las comunidades.

Ante el simulacro que se realizó este día, el Secretario General y Vocero de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho el Roto”, Jorge Morales Barradas, refirió que dicha acción generó inconformidad y alarma en la población de la zona, pues se llevó a cabo luego de que se revelaran presuntas fallas técnicas en los reactores.

Consideró como lamentable que los pobladores no fueran alertados por medio de perifoneo en las comunidades aledañas, ya que muchos no conocen que se aplicará el protocolo.

“La gente no sabía nada, no hubo perifoneo, la gente no estaba enterada. Nos enteramos por los medios de comunicación, tenía muchos años que no se llevaban a cabo, nos extraña mucho que se presenten este tipo de actos cuando la información que se tiene es que había fallas en el reactor número dos y la gente tiene incertidumbre”, expuso.

En su opinión, la razón real de los simulacros es porque la Central requiere de más permisos para seguir operando y por acciones de Protección Civil.

Ante ello, pidió a las autoridades atender sus demandas y recordó que se mantendrán en pie de lucha exigiendo la reclasificación de las tarifas, así como la mejora a las rutas de evacuación.

“Queremos información certera, oportuna y clara sobre lo que realmente está sucediendo, la gente necesita tranquilidad y al ocultarnos datos solamente provocan angustia”, comentó.