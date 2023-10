Costo de azúcar podría impactar al pan de muerto; los detalles

Ya comienza la temporada de venta de pan de muerto y pinta muy bien, sin embargo, los panaderos enfrentan con preocupación el incremento al precio del azúcar que antes de la pandemia costaba el bulto costaba 600 pesos y ahora lo compran en poco más de mil 400 pesos. Aun así los panaderos prevén se dupliquen al menos sus ventas, en las próximas semanas.

Constantino Fernández Cortez, propietario de la panadería D¨ Karla, ubicada en Ignacio de la llave, de esta ciudad, resalta que la situación “pinta bien” para el sector, porque el clima es el adecuado, hace fresco y eso ayuda a que las familias compren más pan.

¿Cuál es la mejor época para las panderías?

Optimista por la llegada de la temporada de Todos Santos, que para las panaderías es la mejor del año, por la elaboración de piezas de Pan de Muerto, comenta que esperan que al menos se dupliquen sus ingresos.

Tiene esperanza de recuperar sus ventas | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Las expectativas son altas para la elaboración de pan de huevo. Desde hace una semana ya están elaborando y se vende muy bien todos los días, “aunque solo los tenemos por las tardes, ya a partir del día 20, es que se dedicarán más a este pan”.

En el caso de su clientela, comenta que ya buscan el pan de huevo porque aunque tiene un costo más alto es el tradicional en esta época con chocolate. Este pan lleva 50 por ciento de huevo y obviamente es más exquisito.

Las ventas han mejorado y, por ello, todo nos pinta muy bien. Tras la pandemia, considera que este año será el mejor, porque han sido varios años de carestía para las familias.

Sin embargo, no todo es positivo, comenta que deberán enfrentar el incremento del costo del bulto de azúcar que se elevó de forma considerable en los últimos meses. "Eso nos impacta en los ingresos porque no se puede elevar el costo del pan, las familias xalapeñas serían las afectadas y eso no queremos”.

¿Cuánto cuesta un bulto de azúcar?

El bulto de azúcar lo compran en mil 400 pesos, cuando antes de la pandemia lo compraban entre 500 y 600 pesos.

Lo único positivo es que en este momento el precio del huevo está estable, “no como hace unos meses que llegó a noventa pesos, ahora está más abajo”. La caja de huevo la compraban en 500 ahora está en 700 pesos.

Otro insumo que requieren en este momento es canela y también está cara. El kilogramo está en 400 pesos. Resalta que su negocio solo hace pan tradicional, no manejan harinas preparadas, sino la de trigo de alta calidad.

Precio del bulto de azúcar se duplicó | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

¿Qué tipo de pan se vende en la temporada?

Don Rafael Pérez Chávez, quien vende pan desde hace más de una década, comenta que viene la mejor temporada de ventas. “Para nosotros los Días de Muertos son los mejores del año”.

Este año, el pan se mantiene en precio, aunque todo esté caro, porque no se le puede subir más, dice.

Remarca que hay den de muerto de todas las calidades, “aunque hay algunos que ya no son de huevo, pero tienen la forma y las características y eso le gusta a la gente, porque el chiste es comérselo en esta temporada”.

En su caso, dice que vende pan sencillo pero muy bueno, “la gente nos compra porque está en 2.50 la pieza y eso ya casi no se ve, porque todos lo dan más caro”.