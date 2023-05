Decretan fin de la pandemia pero algunas personas aún pueden sufrir riesgos

Aunque de manera mundial se ha declarado el fin de la pandemia del Covid-19 todavía se presentan casos, principalmente en personas adultas mayores que no se vacunaron, por lo que lo prudente es que la población mantenga una temporada más las medidas sanitarias. Al respecto, el doctor con especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas, Alfonso Urtiaga Gutiérrez pidió a la población seguir con el uso de gel antibacterial, portar cubrebocas y realizar el lavado constante de manos.

Asimismo, el especialista exhorta a evitar los sitios concurridos por muchas personas y que no tengan una buena corriente de aire y menos si no se utiliza el cubrebocas.

¿Quiénes aún tienen riesgos de padecer Covid grave?

Y es que, aunque el nivel de contagios ya es muy bajo, dijo, existe la posibilidad de contagios y hay personas que se presentan con síntomas aunque no tan graves; el sector población con mayor incidencia de padecer esta enfermedad son los adultos mayores y quienes tienen cáncer, diabetes mal controlada o cualquier otra enfermedad crónica.

Explica que él sigue atendiendo en su consultorio casos de pacientes positivos de Covid, esta enfermedad no se ha acabado, aunque refiere que ya la sintomatología que presentan las personas que llegan contagiados es menos grave.

“En mi opinión creo que debemos seguir utilizando el cubrebocas una temporada porque por lo menos yo como médico todavía la semana pasada me tocó ver un paciente contagiado, otro más hace como 10 días y así sucesivamente”.

Subraya que los pacientes son generalmente adultos mayores que no se vacunaron y que tienen secuelas graves, es decir, son un paciente delicado.

No estamos exentos de contagiarnos y llevar el virus a nuestra casa e infectar a nuestros abuelos

El médico Alfonso Urtiaga remarca que el Covid no se ha acabado y no se acabará en el corto plazo, sin embargo, con las vacunas mejoró mucho la situación de los pacientes, “los cuadros de Covid que vemos ahora no tienen nada que ver con lo que se veía en un principio, pero en mi opinión todavía debemos seguir cuidándonos, debemos seguir lavándonos las manos de forma constante, tratar de llevar gel antibacterial siempre”.

Por último, pidió a la población a seguir cuidando su salud, por lo menos un mes más para empezar a descuidarnos, pero todavía no al cien por ciento.

Esto a raíz de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó este viernes 5 de mayo la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

El anuncio lo hizo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

¿Hospitales de Xalapa mantienen medidas sanitarias?

En Xalapa, las instituciones públicas de salud mantienen las medidas de protección frente al Covid-19. Al realizar un recorrido por el Hospital General de Zona 11 del IMSS y el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) se puede observar que en sus instalaciones se sigue pidiendo a quienes ingresan que lleven cubrebocas.

En el caso del Hospital 11 del IMSS desde el ingreso de familiares y pacientes los vigilantes piden que se utilice el cubrebocas. En los puestos instalados enfrente a la entrada de este nosocomio hay puestos que venden los cubrebocas desde 5 pesos hasta 50 el paquete de los más caros, asimismo venden gel antibacterial, aunque comenta un vendedor cada son menos los que adquieren estos productos de cuidado personal.

También en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) se pide a los que ingresan a sus instalaciones que se utilice el cubrebocas, de igual forma, desde los vigilantes no se permite acceder si no se lleva cubierta la boca y nariz.

Sin embargo, en las calles de la ciudad, negocios y transporte público cada vez es menos común ver a la población utilizando el cubrebocas. Hasta este viernes 5 de mayo, en Veracruz se habían presentado 239 mil 116 casos confirmados de Covid-19 y 17 mil 499 sospechosos. En tanto, la enfermedad había cobrado la vida de 17 mil 191 personas y había 666 casos activos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Salud informará el próximo martes si hay condiciones en México para terminar con la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Esto, luego que ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria global por la Covid-19.