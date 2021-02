Prestadores de servicio de Villa del Mar reportan perdidas del 70%

Veracruz, Ver.- Prestadores de servicio de la zona de Villa del Mar reportaron pérdidas de hasta en un 70 por ciento con la ausencia de turistas de zonas como la Ciudad de México y del Estado de México que eran de los principales consumidores.

Según expresaron, cada fin de semana arribaba un buen número de “chilangos” a disfrutar de las playas y de los servicios que se ofrecen en Villa del Mar.

Local Vitrinas empolvadas y restaurantes sin comensales

Otros visitantes frecuentes eran de los estados de Monterrey, Puebla y Tlaxcala pero las restricciones sanitarias y los cambios se semáforo no permiten que la gente venga a disfrutar de la playa y generar economía para los que dependen de la actividad.

“Estamos extrañando a los chilangos, la gente de la Ciudad de México y del Estado de México eran de los que venían más a la playa y les gustaba que dar un paseo en lancha y así pero esas zonas son donde hay mayor contagio y eso no les permite venir ya, son muy pocos lo turistas que llegan con esto de la pandemia que no para”, indicó Carmen, una de las prestadoras de servicio.

En ese sentido señaló que con la reducción en el número de visitantes se impacta la economía de palaperos, meseros, garroteros, lancheros, guías y demás.

Comentó que anteriormente en cada fin de semana se realizaban hasta 25 viajes en lancha por la cantidad de turistas que recibían.

“Un ejemplo fue este viernes, hicimos dos viajes nada más, no hubo nada y el sábado unos cuatro, pero es todo, no hay turismo, la gente no tiene dinero”, agregó.

Aseguró que todos los prestadores de servicio están cumpliendo con todas las medidas sanitarias y que hasta el momento ninguno ha sido contagiado por el virus SARS CoV2.