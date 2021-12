Presupuesto no servirá para que Veracruz crezca: diputados

Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) Verónica Pulido, Jaime de la Garza y Miguel David Hermida Copado manifestaron que el Presupuesto de Egresos 2022 no permitirá que Veracruz tenga un crecimiento el próximo año.

La legisladora Verónica Pulido reprocha la poca atención que el gobierno estatal ha puesto en el tema de violencia de género, tanto que, dijo, ocupa el segundo lugar en feminicidios en el país, y pese a ello, en el presupuesto no existe una asignación importante que implique mayor apoyo hacia las mujeres, pues el Instituto Veracruzano de la Mujer tuvo cero incremento para este 2022.

En cuanto a la Fiscalía General del Estado condena que solo tenga una disminución de 3.2 por ciento sus percepciones para el próximo año.

Hermida Copado, aseguró que algunas Secretarías son elefantes blancos porque su presupuesto únicamente les alcanza para pagar salarios y no para resolver las problemáticas que tiene el estado y consideró que los titulares de las Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Desarrollo Económico deberían pelear por un mayor presupuesto para poder cumplir con sus actividades.

“El titular de la Sedesol debe pelear su presupuesto, ¿qué van a hacer con 380 millones de pesos menos?, es lo mismo que nos vino a decir el titular de Desarrollo Económico: es que no puedo hacer nada porque sólo pago sueldos, estamos ante Secretarías que son elefantes blancos que no hacen nada más que capacitaciones, no resuelven problemas”, dijo.

Destacó que aunque se considera que al rubro de Salud se le otorgó el mismo presupuesto, se trata de una idea errónea, ya que no se tomó en cuenta que el dinero no tiene el mismo valor de un año a otro.

“El dinero no vale lo mismo en enero del 2021 que en enero de 2022, un ejemplo claro es que si hacen falta medicamentos que cuestan cien pesos el día de mañana costarán 120 pesos, después de cinco medicamentos vamos a dejar de comprar uno, no es que no le estén dando el mismo dinero a Salud, sino que no están previendo la inflación”, expresó.

Afirmó que a la administración estatal le hace falta técnica y personas que tengan la visión de que el presupuesto puede sufrir complicaciones.

Mencionó que en el caso de Desarrollo Social se le quitaron recursos indispensables para el apoyo de personas que se encuentran en vulnerabilidad.

“No sólo se debe apoyar a los más desprotegidos dándoles dinero, esto está bien, los programas sociales son muy buenos, pero eso no los saca de la pobreza extrema, lo que los saca de la pobreza extrema es que se les construya el piso de tierra, que tengan acceso a la electricidad, agua potable y los dotes de otros programas sociales complementarios a los que se están renunciando con este recorte”, comentó.

Refirió que para la asignación de recursos no se aplicó el deflactor y no se está recaudando más porque no se han impulsado los motores económicos del estado.

“Es tan sencillo como decir que no se ha apoyado a los empresarios porque pueden solos, pero no se considera que en las pequeñas y medianas empresas se emplean siete de cada diez personas y no hay un solo peso para apoyarlas, estos programas de 25 mil pesos son paliativos, momentáneos, pero no ayudan a mantener empleos al futuro”, expuso.

