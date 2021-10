Prima de AMLO defiende la reforma energética, Veracruz debe tener tarifas preferenciales, dice

En defensa de la reforma eléctrica que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados, su prima, María Isabel Obrador, aseveró que se busca recuperar a la CFE y, con ello, lograr una reducción en las tarifas aplicadas a la población.

En conferencia de prensa, reconoció que, por ser el primer generador de energía en el país, Veracruz debe tener tarifas preferenciales, tal y como se aplicaron en Tabasco hace dos años.

Recordó que la entidad cuenta con la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el municipio de Alto Lucero, desde donde se genera la mayor cantidad de energía que requiere el país, por lo que se debería aplicar una recategorización.

“Para eso se está impulsando la reforma eléctrica, yo considero que no está bien (el costo de las tarifas en Veracruz), por eso Andrés Manuel está trabajando, se está buscando que exista un cobro justo para los usuarios”, dijo.

En una breve declaración rechazó que ella o su familia hayan recibido beneficios económicos o de cualquier tipo desde que López Obrador asumió la titularidad del Ejecutivo federal.

“Él está trabajando basado en la legalidad, su administración ha sido buena, yo no sabría sobre los beneficios para la familia, yo me dedico a trabajar, a ayudarlo y apoyarlo ahorita que está en el gobierno, de los demás yo no sé”, expuso.

Argumentó que su visita a la capital veracruzana es por motivos turísticos y para aprovechar los festejos por Día de Muertos, por lo que, negó, que tenga la intención de reunirse con el Gobernador o cualquier integrante de su gabinete.