Gobernadores de Morena defienden la Prisión Preventiva Oficiosa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez es uno de los 19 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno que se sumaron al exhorto a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a respetar la Constitución al señalar que no tienen la atribución de legislar por lo que no pueden modificarla.

En un texto dirigido a la opinión pública, consideraron que el artículo 19 constitucional referente a la Prisión Preventiva Oficiosa debe quedarse como está redactado actualmente, sin dejar ninguno de sus preceptos inaplicable.

Prisión Preventiva Oficiosa ha sido fundamental para la disminución de la incidencia delictiva

Expresaron que la disminución de la incidencia delictiva en el país, así como la nueva estrategia de seguridad que impulsa el gobierno federal, han resultado "exitosas y efectivas", particularmente en el combate a la impunidad donde la medida de prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos.

Local Prisión preventiva oficiosa ha permitido hacer justicia a las víctimas en Veracruz: Gobernador

"El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino como garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo".

Además, detallaron que, en el caso de los tipos penales señalados en el segundo párrafo del artículo 19 para imponer la prisión preventiva oficiosa, es el juez quien de oficio debe abrir el debate sobre la imposición de la medida, respetando ese carácter subsidiario, excepcional y proporcional de la medida.

"Es decir, no es de manera automática que el juez dicta la prisión preventiva, sino a través de la consideración previa del análisis y criterio que el juez hace en cada caso".

Añaden que quitar parte del texto constitucional o dejar sin efecto algunos párrafos de él, es decir, modificar dicho texto no es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Se debe acatar lo que la misma constitución marca para hacer cambios constitucionales y tal como lo reconocen algunos ministros integrantes de la Suprema Corte, no tiene la facultad para redactar o reformar la constitución, mucho menos cuando el artículo 19 en cuestión no fue impugnado por la Comisión de los Derechos Humanos ni por nadie en su momento de decreto ni en los tiempos que prevé la ley par atal efecto".

"Ante todas estas consideraciones, las gobernadoras, la jefa de gobierno y los gobernadores que firmamos, estamos convencidos de que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer".

Así, dijeron reiterar su convicción, respeto y compromiso con los derechos humanos de todas las personas, así como con los tratados y convenciones internacionales en la materia.

"Por ello mismo, hacemos un respetuoso llamado a las ministras y a los ministros de la SCJN a respetar la división de poderes, observar estrictamente el texto constitucional así como los procedimientos que la ley prevé para modificarla".

Recalcan que la Prisión Preventiva Oficiosa ha sido fundamental para la disminución de la incidencia delictiva | Foto: Pixabay

A su decir, en los delitos graves, la sociedad, y en particular las víctimas de los delitos, desean que sus agresores no anden en libertad amenazando su integridad, sobre todo cuando reiteradamente esa persona sigue delinquiendo y amenaza a sus acusadores a fin de que no procedan las denuncias correspondientes ante los ministerios públicos y las fiscalías.

Añadieron que hacen votos para que tomen en cuenta estas consideraciones, y poder seguir garantizando a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad a la que aspiran y tienen derecho.

¿Qué gobernadores defendieron la Prisión Preventiva Oficiosa?

Los firmantes son Julio Ramón Menchaca Salazar, Gobernador de Hidalgo; Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California; Víctor Castro, Gobernador de Baja California Sur; Layda Sansores, Gobernadora de Campeche; Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas;Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima; Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco Gobernador de Morelos.

Además, Miguel Ángel Navarro Gobernador de Nayarit; Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla; Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí; Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo, Gobernado de Sonora; Carlos Manuel Merino, Gobernador de Tabasco; Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala; Cuitláhuac García, Gobernado de Veracruz; David Monreal y Gobernador de Zacatecas.