Entre críticas de limpias de Cuentas Públicas, aprueban cambio en Comisión de Vigilancia

En sesión extraordinaria el pleno del Congreso local aprobó modificaciones de la integración de algunas Comisiones Permanentes, entre ellas, la de Vigilancia, responsable de realizar el análisis de la fiscalización de los recursos públicos.

Durante la Diputación Permanente se citó a la sesión extraordinaria, la cual, se argumentó, fue realizada para incorporar a la diputada suplente de Álamo, Elisa Mohedano Orellán, quien ocupó el cargo de Elizabeth Cervantes de la Cruz; sin embargo, se anunció el relevo de la Comisión de Vigilancia.

Dicha Comisión era presidida presidía por el representante de Morena Luis Arturo Santiago Martínez y a partir de hoy quedó como presidente Rafael Gustavo Fararoni Magaña, también representante de Morena.

Apenas ayer lunes Luis Arturo Santiago Martínez sostuvo una reunión con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, quien hizo la entrega del informe de seguimiento de las Cuentas Públicas de los años 2017 y 2018.

El cambio de presidente de dicha Comisión, acto que fue avalado con 44 votos a favor, se dio en medio de acusaciones que han hecho partidos de la oposición, como el PAN, en torno a que se envía terceras personas a visitar a los exalcaldes con la finalidad de ofrecerles limpiar las Cuentas Públicas.

Ante dichos señalamiento el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, aseveró que ninguna persona ha sido enviada a realizar tal acto, por lo que ofreció renunciar a la representación popular si se comprueban que él mandó a intermediarios a solicitar dinero a cambio de limpiar las observaciones del Orfis.

Además, solicitó a quienes hayan sido agravados por esta situación presentar las pruebas y las denuncias correspondientes, aseverando que nadie queda exento de que se le aplique la ley en caso de haber cometido actos violatorios a la misma.

Este día, la auditora general, Delia González Cobos, puntualizó que al Orfis no han llegado denuncias relacionadas con actos de este tipo.

“Desde el organismo no se limpian Cuentas Públicas, no se maquillan cifras y no se mandan emisarios a los ayuntamientos para hacer este tipo de ofrecimientos, yo nunca he ordenado eso, mucho menos que vayan en mi nombre o representación, la gente que vino conmigo está comprometida con el organismo, si en el pasado se generaron estas acciones ya no me compete, ahora no hay eso y quien lo diga está equivocado”, comentó.

Las Comisiones Permanentes modificadas quedaron se la siguiente manera:

Vigilancia: Rafael Gustavo Fararoni Magaña, presidente; Luis Fernando Cervantes Cruz, secretario; Magaly Armenta Oliveros, Elisa Mohedano Orellán, Luis Antonio Luna Rosales, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Paul Martínez Marie, Roberto Francisco San Román Solana, Fernando Arteaga Aponte, Ramón Díaz Ávila, Lourdes Juárez Lara, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Othón Hernández Candanedo y Bingen Rementería Molina, en calidad de vocales.

Administración y Presupuesto: Perla Eufemia Romero Rodríguez, presidenta; Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, y Rafael Gustavo Fararoni Magaña, vocal.

Ciencia y Tecnología: Verónica Pulido Herrera, presidenta; Juan Enrique Santos Mendoza, secretario, y Luis Arturo Santiago Martínez, vocal.

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal: José Magdaleno Rosales Torres, presidente; Luis Arturo Santiago Martínez, secretario, y Ruth Callejas Roldán, vocal.

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal: Citlali Medellín Careaga, presidenta; Elisa Mohedano Orellán, secretaria, y Bonifacio Castillo Cruz, vocal.

Protección Civil: Luis Arturo Santiago Martínez, presidente; Gisela López López, secretaria, e Illya Dolores Escobar Martínez, vocal.

Trabajo y Previsión Social: Gisela López López, presidenta; Itzel López López, secretaria, y Jaime Enrique de la Garza Martínez, vocal.