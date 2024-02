Urgente rescatar a Veracruz, señala José Francisco Yunes en Tantoyuca

En Tantoyuca, al reunirse con militantes y simpatizantes de la región norte de la entidad, José Francisco Yunes Zorrilla, precandidato único a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, expresó que es urgente rescatar a Veracruz.

En su segundo cierre regional de precampaña, señaló: “vengo a ofrecer mi corazón, mi trabajo y mi voluntad para ponerlos al servicio de la gente”.

Desde Tantoyuca, destacó la unidad de objetivos y propósitos de los tres partidos históricos, PRI, PAN y PRD con las organizaciones sociales, docentes, campesinos, hombres y mujeres sin partido que se han sumado, “abrazando y haciendo propio este proyecto porque lo que está en juego es nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

José Francisco Yunes llamó la atención sobre la urgente necesidad de rescatar a Veracruz, “por eso quiero ser candidato, para sacarlo del atraso en que lo tiene este mal gobierno”. Lamentó el sufrimiento de la gente a causa de un sistema sanitario deficiente y advirtió que con el dolor y la salud de los veracruzanos no se juega.

Asimismo, el precandidato expresó también su indignación por el miedo, la angustia y la inseguridad que dominan el estado y recriminó el abandono y la indiferencia gubernamentales al dejar a los campesinos y ganaderos los apoyos.

Afirmó: “hoy estamos aquí para,unidos, hacer frente a un gobierno que olvidó a sus comunidades indígenas, que se alejó de sus comunidades rurales, que dejó solos y a su suerte a los jóvenes, a las mujeres y a los campesinos, que no atiende las carreteras y la falta de agua, que no da seguridad a la gente y la deja a merced de la delincuencia organizada. Eso no se puede tolerar".

El precandidato inició la jornada de ayer en Chicontepec y cerró en Tempoal. En ambas cabeceras municipales también fue recibido por la militancia y por hombres y mujeres que siguen sumándose al proyecto de Yunes Zorrilla.