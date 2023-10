Al señalar que no existe piso parejo en el proceso interno de Morena, Citlalli Navarro del Rosario, aspirante a ser candidata a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, consideró que se requiere un mayor impulso a la economía de Veracruz.

En entrevista para Diario de Xalapa, consideró lamentable que no se aprovechen todas las bondades que tiene el estado para generar un verdadero crecimiento económico.

A unos días de haber renunciado a la Dirección General de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México para buscar un espacio en la contienda interna de Morena, refirió que históricamente las inversiones se hacían del centro al norte del país, hecho que debe cambiar por completo, por lo que se necesita seguridad, desarrollo económico y certeza jurídica para lograr la inversión pública.

“El tema de Veracruz no es un asunto menor, es triste ver que nos hemos quedado cortos en la transformación que se esperaba y que un estado con tantas ventajas competitivas no puede ser posible que no se aproveche. Veracruz es el único estado del país que tiene 800 kilómetros de litoral, solamente se está atendiendo el 5 por ciento del mercado del este de Estados Unidos, el usuario de comercio exterior busca abaratar costos logísticos, no sólo se tiene la conexión carretera, sino ferroviaria y marítima, pero las carreteras están en pésimo estado”, dijo.

Refirió que no se puede tener un subejercicio de los recursos cuando existen múltiples necesidades, “todos los de izquierda somos autocríticos, no es posible que se tenga un subejercicio como en el que se está cayendo y no se ejerzan los recursos donde se debería, sino se conectan las regiones, éstas no se van a poder conectar”.

Recordó que cuando inició la administración federal se ubicaron varios vicios en las aduanas, hecho que se busca ser eliminado de raíz, “se debe conservar el 30 por ciento de la recaudación bruta, el tema de la seguridad y la relación comercial, teníamos vicios de años, las aduanas siempre han sido el botín de muchas personas, cada vez que querían el control de un país se controlaban las aduanas, es un proceso largo, pero se está logrando”.

En torno al proceso interno de Morena al que se inscribió siendo representante del PT, manifestó que se debe esperar a que el Comité Nacional defina quiénes serán los demás aspirantes que podrán participar en la encuesta.

“Yo ya renuncié, yo no me esperé a ver qué definía el Consejo Nacional, yo desde que manifesté mi intención, presenté mi renuncia porque el sector aduanero es muy demandante y es importante estar cien por ciento en las responsabilidades y veía que era un tema inmoral y poco ético continuar en mi encargo teniendo esta aspiración”, dijo.

En su opinión, el hecho de que algunas personas continúen en el cargo y sean candidatos a la Coordinación o busquen obtener un espacio pone en desventaja a todas las demás personas que tienen la misma intención.

Citlali Navarro, aspirante a candidatura a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Por un tema de ética, profesional y de compromiso se debe estar enfocado en una u otra actividad. No tenemos que esperarnos, el hecho de que continúen en actividades nos pone en desventaja porque ellos cuentan con una estructura que pueden utilizar a su favor, aunque la convocatoria no obliga, desde el Consejo se debería tener mayor precaución porque mientras algunos estamos haciendo nuestros esfuerzos con nuestros propios recursos, ellos cuentan con un mayor apoyo”, argumentó.

Aunque observó que existen preferencias por una persona representante de Morena, comentó que la decisión la va a tener el pueblo de Veracruz en las encuestas.

“Estamos a medio mes de que se den a conocer los resultados, el PT es el único partido que ha acompañado al presidente en todas sus batallas, en todas las acciones que ha realizado, no podríamos pensar que se logre un trabajo coordinado sin generar apoyo entre todos, ser sectarios en este momento, cuando somos hermanos sería un error, vamos a ver qué pasa de aquí al 30 de octubre, seguiremos tocando puertas”, manifestó.

Aseveró que no tiene ninguna intención de participar por algún otro cargo de elección popular, pues su objetivo es ser candidata a la gubernatura.

“Renuncié a uno (puesto) muy bueno, chamba no andamos buscando, fui la única directora general que sobrevivió a cuatro titulares, dependiendo de lo que vaya siendo serán las decisiones que se tomen”, agregó.