¿Tienes gatos? Profeco revela lista de croquetas con mejores precios y calidad

La compañía de una mascota es importante para muchos, por lo que sus cuidados y alimentación deben ser los mejores o al menos uno que no perjudique su salud, sin embargo, ante tantas opciones en el mercado, siempre nos surge la duda ¿cuál es el mejor alimento para mi gato?

La respuesta algunas veces la tenemos clara por la publicidad y los comerciales que vemos tanto en televisión como en redes sociales y que nos prometen ciertos ingredientes, nutrientes y vitaminas que harán tener a los “gathijos” contentos y saludables, aunque esta publicidad engañosa puede poner en riesgo su salud.

La vitalidad, salud y aspecto de nuestra mascota depende del alimento que le demos, pero para esto se deben considerar algunos puntos importantes como: dárselos en proporción a su edad, tamaño y actividad, de una forma balanceada.

En su edición de julio de este 2022, la revista de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un estudio de diferentes marcas que producen alimento para gatos con el fin de verificar que realmente estén cumpliendo con lo prometido en el empaque.

¿De qué están hechas las croquetas?

Aunque el alimento para gatos está hecho de ingredientes variados, según la marca y el aporte nutrimental que se desea obtener, se puede decir que se compone de cereales, vitaminas, aminoácidos, harinas cárnicas, minerales, entre otros ingredientes como grasas y vegetales.

Lo que determinará si se trata o no de un buen alimento está en la digestibilidad después del consumo, además de contar con referentes internacionales en la alimentación de los gatos.

¿Qué se tomó en cuenta para este estudio?

Para este estudio se estudiaron 33 productos entre los cuales se encuentran siete para gatitos, 17 para gatos adultos, tres para control de peso y seis para gatos con condiciones especiales.

También se tomó en cuenta que la información presentada al consumidor esté en español y de forma legible en la parte frontal, ésta debe incluir:

Nombre comercial del producto

Leyenda “Alimento para gato” o “uso veterinario”

País de origen

Lote y fecha de caducidad

En la parte posterior del empaque deberán leerse:

Ingredientes

Análisis garantizado (contenido nutrimental)

Guía de alimentación o porciones de peso

Leyenda, advertencia y recomendaciones

Las marcas y presentaciones de estas croquetas sí cumplen con lo mencionado en sus etiquetas, por lo que la Profeco calificó como “completas”, entre las opciones se encuentran para gatitos:

Hills’ Science Diet Kitten

Nupec Super Premium Felino Kitten

Purina Pro Plan Kitten

Royal Canin Kitten

Mientras que Purina Felix, Whiskas para gatitos Carne y Whiskas para gatitos Pollo, aunque la información al consumidor se considera completa, confunde al consumidor al presentar imágenes ilustrativas que no reflejan la realidad de sus ingredientes cárnicos, al contener harinas.

El alimento para gatos adultos que sí cumplen con lo prometido en sus etiquetas, son:

Hill’s Science Diet Adult 1-6

Kisa GRAND Pet

Optimo Felino de NUPEC

Pet’s Club

Purina Pro Plan (adulto)

Entre las marcas que no están cumpliendo en sus etiquetas se encuentra “Nupec super Premium felino adult indoor” al no ser veraz en su empaque al no demostrar técnicamente el término “manejo de estrés” incumpliendo el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Mientras que Kitekat, Minino Dúo, Minimo Plus, Nucat by Nupec, Purina Cat chow, Purina Gatina, Purina Felix, Purina One y Whiskas confunden al consumidor por presentar imágenes ilustrativas que no reflejan la realidad de sus ingredientes cárnicos, al contener harinas y pastas.

Para más información y ver la lista completa, pueden consultar la revista del consumidor a través de la página de la Profeco o bien descargar la versión digital a través de este link: https://www.profeco.gob.mx/revista/RevistaDelConsumidor_545_Julio_2022.pdf

