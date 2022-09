Gobernador pide prudencia en Ayahualulco; solicita defender y proteger opinión de edil agredido

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que la agresión al regidor de Ayahualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, durante una sesión de Cabildo es una situación grave y el alcalde Arturo Morales Rosas debió defender al integrante de su comuna y proteger su opinión.

En conferencia de prensa llamó a realizar las discusiones “en santa paz” sin agresión física y que el cabildo sirva para dirimir las diferencias, lo que debe ser garantizado por el presidente municipal.

“En el caso de Ayahualulco se violentó la garantía que debería tener el regidor, independientemente si estás de acuerdo o no con lo que opine porque se le agredió por manifestar su opinión. Se está violentando esa soberanía del municipio libre, es una sesión de Cabildo donde el regidor tiene ese derecho, los demás podrían no estar de acuerdo con lo que dice, pero no avalar la agresión física”.

Expuso que sin importar que se esté o no de acuerdo con la opinión del regidor se debe garantizar su derecho a disentir y expresar sus opiniones en el Cabildo, por lo que condenó la agresión física en contra del regidor.

“Lo que pasó en la sesión del Cabildo es grave. Sabemos que en todos los cabildos hay opositores a la alcaldía, hay intercambio de opiniones, de eso se trata, pero se tienen que guiar con el respeto a la opinión de los ediles”.

Recordó que ya hay denuncias por esos hechos y señaló que habló con autoridades de la Fiscalía Anticorrupción para que investigue este caso y se finquen responsabilidades en contra de quien haya violentado el municipio libre.

“Hablé con la Fiscalía, no directamente con la fiscal sino a través de la Fiscalía Anticorrupción y externé que independientemente de los demás señalamientos que haga el afectado, que se viera la violentación de las garantías que debe tener la sesión del Cabildo”.

Agregó que, aunque deben ser respetuosos del municipio libre, pero tienen la responsabilidad de la gobernabilidad por lo que estarán atentos sobre este hecho.

Iván Edilberto Munguía Vargas solicitó la intervención tanto del Gobierno del estado como del Congreso local | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Expuso que habló con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para dar seguimiento al caso al tiempo que llamó a la prudencia a las partes, “que no se siga violentando una sesión de Cabildo, hay que garantizar respeto al que opina diferente independiente de que si lo que se opina es verdad o no”.

Y es que refirió que también pasa que se señala a los alcaldes solo para entorpecer su trabajo, aunque no haya acusaciones fundadas.

Y es que el regidor Iván Edilberto Munguía Vargas solicitó la intervención tanto del Gobierno del estado como del Congreso local, para garantizar su seguridad y para revisar las cuentas públicas del municipio dado que afirma hay irregularidades en el uso de recursos públicos.