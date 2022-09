Protestan en Ayahualulco por agresión a regidor; piden intervención del gobierno

Habitantes del municipio de Ayahualulco se manifiestan en el Palacio Municipal de esa cabecera municipal, en apoyo al regidor único, Iván Edilberto Munguía Vargas, quien denunció que fue golpeado durante la sesión de cabildo de este jueves.

En las pancartas de los lugareños se lee “Sr. Gobernador solicitamos su presencia en Ayahualulco”, “No está solo regidor” y “Basta de atropellos a la ciudadanía. Exigimos que se ponga un consejo y fuera la gente prepotente y corrupta”.

¿Quién golpeó al regidor Iván Edilberto?

En conferencia de prensa desde Xalapa, el edil acusó que un “grupo de choque” respaldado por el alcalde Arturo Morales Rosas, fueron los responsables de golpearlo por lo que pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno Éric Patrocinio Cisneros Burgos y el Congreso del Estado.

Local Regidor de oposición denuncia a alcalde de Medellín por violencia política

“El día de ayer (jueves) teníamos una convocatoria para sesión de cabildo en Sala de Cabildo del ayuntamiento y dentro de esta misma las personas que acudieron es el grupo de choque que es pagado por el presidente municipal que cumplieron sus amenazas para agredir mi persona física y verbalmente (…) Me golpearon y me quitaron el celular, las sesiones son públicas y las transmisiones en vivo son evidencia ante los juicios políticos electorales que he promovido”, insistió.

Dijo que hay irregularidades en este municipio en el manejo de los recursos, además de que recordó que desde las sesiones del pasado 14 de septiembre para aprobar el Presupuesto Ingresos y Egresos del siguiente año y para solicitar un préstamo al Congreso del Estado, lo que no aprobó por falta de información.

“Vamos en el noveno mes del año y no he firmado alguna orden de pago, revisado alguna cuenta a pesar de ser miembro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es lo que he peleado desde un inicio. La ley lo marca que debo tener conocimiento de estos movimientos”, dijo.

Rechazó que él haya convocado a gente violenta, y dijo que siempre ha procurado transmitir las sesiones en redes sociales, a lo que se han negado.

“Pido la intervención del Congreso para que no sea visto esto solo como las agresiones sino la intervención sobre las arcas del ayuntamiento ya que hay total ingobernabilidad, se están violentando mis derechos político electorales, han obstaculizado a toda costa mi trabajo y responsabilizo al presidente municipal Arturo Morales porque él fue quien convocó a toda esta gente violentadora”.

En conferencia de prensa desde Xalapa, Iván Edilberto Munguía acusó a un “grupo de choque” | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Habitantes del municipio de Ayahualulco se manifiestan en el Palacio Municipal | Foto: Cortesía | Manifestantes En las pancartas de los habitantes de Ayahualulco se lee: “Sr. Gobernador solicitamos su presencia en Ayahualulco” | Foto: Cortesía | Manifestantes Iván Edilberto Munguía rechazó que él haya convocado a gente violenta | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En los videos que circulan en redes sociales sobre la sesión de este jueves se observa cómo un grupo de personas lo golpearon tras negarse a firmar los estados financieros de agosto. “Ya quítate de mamadas, hijo de la chingada, mejor retírate cabrón”, se escucha.