Gobernador de Veracruz actúa como delincuente, señala Dante Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Dante Delgado Rannauro dijo que el gobernador de esa entidad actúa como delincuente porque, según él, "se mete a temas que no son de su competencia y eso hace que sea un ejercicio arbitrario del poder".

¿Qué dijo Dante Delgado del gobernador de Veracruz?

Entrevistado en las instalaciones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, se le preguntó su opinión sobre la declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo que Movimiento Ciudadano postula como candidatos a puros delincuentes.

Al respecto, el también fundador de ese partido político respondió: "el mismo actúa como tal, por ejemplo y no es que lo quiera agraviar, pero se mete a temas que no son de su competencia y eso hace que sea un ejercicio arbitrario del poder, porque no tiene atribución para prejuzgar en temas que le corresponde a la Fiscalía General del Estado y a jueces".

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo esa declaración luego de que la exjueza Angélica Sánchez Hernández, candidata al Senado de Veracruz por Movimiento Ciudadano, fue vinculada a proceso el lunes 12 de febrero por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El proceso lo lleva en libertad.

Local

Además, destacó que Movimiento Ciudadano ha postulado a los mejores cuadros y que se conducirán con honestidad y compromiso. Para acabar con la delincuencia "hay que fajarse los pantalones".

En compañía del secretario técnico de la Jucopo, Juan Manuel del Río Virgen, el senador también habló de la inseguridad en Veracruz y dijo que para sacar a la delincuencia "en primer lugar el gobierno debe fajarse los pantalones, pues para eso tiene el poder del estado y la fuerza para que el estado de derecho se cumpla".

Además, señaló que esa situación se debe, al igual que en todo el país, al hecho de que "no se atendieron a policías estatales y municipales".

"Por eso queremos ganar la presidencia para poner orden en el país. El sistema de seguridad del presidente ha sido un desastre", abundó.

También señaló que se tiene que garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de la ciudadanía y sus familias, algo que, según él, no lo están haciendo.

Angélica Sánchez Hernández, exjueza del Poder Judicial del Estado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"El ejercicio del poder público también implica tomar responsabilidad serias; no puede ser el gobierno complaciente con las delincuencias", manifestó.

Además, señaló que en Veracruz se debe poner orden y garantizar que haya estado de derecho; "tiene que haber una regulación en la perversión en la que tenemos a las fiscalías y en Veracruz se ha visto, pues según iban a durar 8 años (los cargos de fiscal) y en ese caso sería que el gobernador asuma la responsabilidad que lo propone ante el Congreso, que lo apruebe y que él sea responsable de sus actos".

Vuelve a leer: No habrá medida cautelar por transmisión de RTV en inicio de precampaña de Nahle García

Con relación a las declaraciones de la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, en el sentido de que, según ella, el crimen organizado controla municipios del sur de Veracruz y que quieren apoderarse de esa alcaldía, respondió que es importante actuar con mucha responsabilidad para que no cualquier "mequetrefe" llegué al poder.

Veracruz, sin desarrollo en los últimos 14 años

El estado de Veracruz se encuentra sin desarrollo desde hace 14 años, pues según el senador las últimas administraciones estatales "no han hecho nada".

Según él, "no hay avances en materia de infraestructura y no hay talento mínimo; díganme una sola obra relevante que este haciendo este gobierno".

Local Denuncia de José Yunes es estrategia "porque andan muy grises": gobernador

Insistió en que han pasado tantos años y que hay una desatención para Veracruz; "eso explica que se hayan ido durante los últimos 14 años un millón 14 mil veracruzanos por falta de empleo".

"En todo lo bueno ocupamos los últimos lugares y en lo malo los primeros, para darnos cuenta de que no se hacen correctamente las cosas en Veracruz", agregó.

Dijo que le da mucho gusto que los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, sobresalen como la locomotora de la economía del país.

Acayucan se encuentra a unos 350 kilómetros de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por lo anterior, anunció que regresará a Veracruz para estar cerca de las nuevas generaciones en busca de una visión de grandeza y de éxito.

Con un buen trabajo se ganará la gubernatura y la presidencia

Dante Delgado Rannauro señaló que "no se necesita de un milagro" para ganar la gubernatura de Veracruz y la presidencia del país, porque se desarrolla un buen trabajo político.

Destacó que Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato a gobernador de Veracruz y Jorge Álvarez Máynez, a la presencia, tienen buena aceptación y que sin duda alguna harán un buen trabajo.

Te puede interesar: Fiscalía investiga asesinato del exalcalde de San Juan Evangelista

Según él, el nivel de rechazo de la coalición PRI-PAN-PRD es de un 71% de la ciudadanía, lo que representa un panorama favorable para Movimiento Ciudadano.

Previo a la entrevista, el senador Dante Delgado Rannauro y el secretario técnico de la Jucopo, Juan Manuel del Río Virgen, recibieron una medalla de parte de representantes del Ejército, en reconocimiento del trabajo y de la coordinación que han tenido con esa institución armada.