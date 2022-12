No hay permiso aún para instalar gasoducto en zona conurbada: PC

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que se ha logrado generar mayor conciencia en el área de prevención en la ciudadanía, a través de la aplicación de las estrategias de trabajo territorial, prevención, difusión y operatividad.

Al comparecer ante el pleno de diputados locales indicó que en el área del trabajo territorial se elaboraron 130 programas municipales y capacitó al personal de 197 ayuntamientos. Asimismo, se destinaron 7 millones 850 mil pesos para adquirir equipo y herramientas, teniendo 102 vehículos en comodato en 46 municipios y 17 fuerzas de tarea.

En este año se han conformado 257 brigadas comunitarias y produjo 262 Mapas Comunitarios de Riesgo en colaboración con mil 424 personas, de las cuales el 53 por ciento son mujeres, 17% habitantes de pueblos originarios y 15% adultos mayores; además de coordinar 4 redes de brigadas en Xalapa y las cuencas de los ríos Papaloapan, Tecolutla y Nautla, refirió ante la Comisión de Protección Civil.

En este periodo, dijo, fueron ejecutadas 103 evaluaciones a proyectos de inversión y 6 de regularización por asentamientos humanos, 314 supervisiones a inmuebles públicos y privados, 156 inspecciones por diversas afectaciones y 326 a centros de Atención Infantil, con la emisión de 106 dictámenes de daños y 183 procedimientos sancionadores de 2018 a 2022, en beneficio de 402 mil 629 personas.

En torno al plan de prevención, la funcionaria manifestó que se elaboró el Atlas Estatal de Riesgos, mismo que cuenta con 264 nuevas capas de datos y se tiene el apoyo de 6 estaciones de monitoreo sísmico y 2 de monitoreo volcánico.

De la misma forma, han sido efectuados 17 estudios particulares de riesgos y existen índices de vulnerabilidad de la población por exclusión y discriminación, así como de peligro por lluvias en los 212 municipios.

Dada la incidencia de 17 eventos de riesgo meteorológico, la dependencia registró mil 570 comunicaciones con autoridades municipales y 4 mil 495 con brigadas comunitarias; a su vez, el Congreso Internacional de Gestión Integral del Riesgo Veracruz 2022 recibió a 36 ponentes de 18 países y alrededor de 600 personas inscritas, mientras que las labores de capacitación impactaron a 8 mil 127 ciudadanos.

La funcionaria puntualizó que se elaboraron al menos siete campañas de radio, televisión, portales y más de 30 mil publicaciones en redes; por lo que la Coordinación General de Comunicación Social facilitó la cobertura de 61 conferencias del Comité Estatal de Meteorología, 41 de éstas traducidas a Lengua de Señas. Fueron implementadas 79 alertas grises y 170 avisos especiales por lluvias, así como 8 del Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales, dando un total de 2 mil 710 productos.

Destacó que niñas y niños tuvieron conocimiento de la autoprotección a través de cuatro eventos de la Macro Feria Infantil “Aprendo a cuidarme”, los cuales se realizaron en Xalapa, Tuxpan, Minatitlán y Pánuco, superando los 20 mil 900 asistentes y la colaboración de 13 dependencias.

Se llevaron a cabo 10 ferias y 12 charlas escolares virtuales, llegando a casi 4 mil menores de edad

Con la estrategia operativa, expuso, se brindó atención a 167 municipios a través de mil 884 acciones por nevadas en el Cofre de Perote, Fiestas Patrias, Día de Muertos y los eventos de La Candelaria, Salsa Fest, Costa Esmeralda Fest, Carnaval de Veracruz y cumbres Tajín y Olmeca; también los periodos vacacionales de Semana Santa y verano, con 116 y 32 personas rescatadas, respectivamente.

Entre el 8 y 18 de junio, la dependencia atendió 9 municipios por el impacto de lluvias estableciendo un puente aéreo para la distribución de insumos y atención médica; del 7 al 25 de septiembre la asistencia fue para 23 municipios a los que llevó plantas potabilizadoras y apoyos mediante un puente fluvial.

Igualmente, colaboró en el combate de 292 incendios forestales, los mayores en Acajete e Ixhuacán de los Reyes en casi 290 hectáreas; explosiones en Chacaltianguis y Puente Nacional, refugiando y evacuando a 270 y 80 personas; una fuga de amoniaco en Nanchital y otra de etano en Agua Dulce, registrando el refugio de mil 208 y 92 habitantes.

¿Habrá gasoducto en zona conurbada?

Por otra parte, destacó que la empresa Gas Natural del Noroeste no cuenta con permisos estatales para operar en la zona conurbada Veracruz- Boca del Rio- Alvarado- Medellín, y otros municipios.

Refirió que la dependencia a su cargo no cuenta con un Dictamen Técnico de Riesgo, mismo que es necesario para poder operar y por lo cual estaría ofreciendo productos fuera de la Ley.

Lo anterior, pese a que la empresa ya se publicita en espectaculares en la zona conurbada donde "ofrece” sus productos y de manera ilegal, ha notificado a vecinos de varias colonias y fraccionamientos que cuenta con los documentos en regla.

“No, no tenemos ninguna solicitud de un gasoducto que esté funcionando para dar servicios, sabemos que están introduciendo un ducto de 4 pulgadas en la calzada Juan Pablo segundo en Costa de oro, pero ese ducto en este momento no lleva gas o sea, están aprovechando que están abriendo para meter el ducto. Nosotros no emitimos permisos como tal, sino el Dictamen de Riesgo por uso de Suelo, pues la comercialización de gas es una actividad de mediano riesgo, por lo tanto necesitaría tener nuestro dictamen de riesgo”, dijo.