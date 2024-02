¿Qué es el “Proyecto Inocencia”? Más de 3 mil veracruzanos podrían ser liberados

Veracruz, Ver.- El “Proyecto Inocencia” procederá en contra de los jueces y funcionarios de la fiscalía que hayan incurrido en el encarcelamiento indebido de personas inocentes, sin ninguna prueba o con la fabricación de las mismas para inculparlos de algún delito, afirmó el abogado y vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas, Tomás Mundo.

El especialista afirmó que el primer paso en el “Proyecto Inocencia” es la liberación de al menos 3 mil 500 veracruzanos que se encuentran en las cárceles de manera injustificada, en algunos casos debido a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Local Abogados pedirán a Judicatura federal revisen más de 3 mil 500 expedientes, te contamos

Pero luego de ello, se procederá en contra de los funcionarios del sistema de justicia que están involucrados, como son los jueces de control y los agentes de la Fiscalía General del Estado, por fabricar pruebas y no atender a la ley.

“Vamos a denunciar a todo aquel servidor público que se exceda en sus funciones, como en este caso el juez y otros más que tenemos, como el fiscal regional de Veracruz, que no se retrase con la carpeta, todos tenemos una responsabilidad, el abogado defensor que no cumpla con su función tiene una responsabilidad y los servidores públicos que se aparten de la legalidad tendrán que cumplir y eso es lo que estamos haciendo”.

Tomás Mundo detalló que a los jueces y funcionarios de la fiscalía de Veracruz se les denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Del mismo modo, a los jueces se les denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como a la Fiscalía Anticorrupción.

No dejes de leer: Zongolica, zona de Veracruz con más casos de personas indígenas encarceladas injustamente

“Los jueces de control que no quieran darnos el cambio de medida cautelar, a pesar de que estén las evidencias, los vamos a denunciar, porque ese es el camino. Platicamos con un juez y el juez me decía que pidió, pedí autorización de tu asunto en Xalapa y no me han dado respuesta, pero la respuesta está en la Ley, ahora te vamos a denunciar para ver qué te dicen en Xalapa, a ver si te van a proteger”, declaró.

Les fueron fabricados delitos para mantenerlos en prisión preventiva por delitos que no cometieron | Foto ilustrativa: Pixabay

Sobre el “Proyecto Inocencia”, el abogado afirmó que existen 3 mil 500 veracruzanos en la cárcel de manera injusta, en donde incluso les fueron fabricados delitos para mantenerlos en prisión preventiva por delitos que no cometieron, con la finalidad de que se simulara justicia por parte de la fiscalía y aparentar que se entregan resultados.

Sin embargo, señaló que están tan mal armados los casos, que se han logrado liberar a 70 personas inocentes de cárceles de Veracruz y 20 más en otros estados, en donde se viven situaciones similares.

Puedes leer también: Legisladores y abogados buscan derogar delito de ultrajes a la autoridad

“Les han fabricado delitos, les han hecho, los de ultrajes a la autoridad cuando quedaban 500 que iban a salir les fabricaron otros delitos adentro, entonces están enfrentando feminicidio, secuestro, homicidio, delitos de alto impacto para no salir”, declaró el litigante.