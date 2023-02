¿Moneda alternativa? Túmin podría usarse para pagar en cualquier negocio

Veracruz, Ver.- Nacido en el municipio de Papantla -al norte de Veracruz-, el Túmin se ha consolidado como una moneda de cambio que se usa en 25 estados del país para la compra de productos o servicios y se busca que sea utilizado en pagos de multas de tránsito, pago de predial y otros.

En entrevista Juan Carlos Soto, uno de los impulsores de este mercado interno, asegura que esta moneda alternativa tiene mayor presencia en el municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas así como en Hidalgo, Oaxaca y Estado de México. En el caso de Veracruz, precisa, se usa mayormente en municipios como Papantla, El Espinal y algunos más.

¿Qué negocios aceptan el Túmin?

Estima que a nivel país hay cerca de 3 mil socios y en el estado son 500 entre los que se encuentran pequeños comercios como tiendas de abarrotes, restaurantes, locales del mercado, purificadoras de agua y estéticas, pero también es aceptada por mecánicos, dentistas y médicos.

Local ¿Has probado vino natural? En Xalapa se impulsa su comercio

“En Papantla es donde hay más, mientras que en el puerto (de Veracruz) hay mucho potencial porque hay mucha economía. Dentro del túmin todos pueden participar mientras ofrezcan algún producto o servicio, porque eso que vendes es el respaldo de tu dinero, no se le entrega a cualquiera que pase por la calle que no vende nada porque si se lo entregamos a puro consumidor después a quién le vamos a comprar”, expresa.

El impulsor de la iniciativa que nació en 2010 asegura que aunque pareciera fácil imprimir el billete, estos tiene algunos candados para garantizar su autenticidad como son un sello, un folio y una forma de relieve que se nota al tacto.

“Uno de los acuerdos es aceptarlo en un 10 por ciento, puede ser más pero no menos, digamos que alguien quiere imprimir 100 mil tumines, necesitaría 90 mil pesos para gastar, es poco probable y no es atractivo, no es tentador”, externa.

En tanto Manuel Tapia Galarza, vocero del Consejo del Túmin, afirma que con el Túmin se pretende ser una región autónoma para que pueda ser utilizado en cualquier negocio e incluso se paguen algunos servicios municipales como el predial. “Hay lugares donde se está gestionando para que el Túmin sea aceptado en el pago de multas, de predial, de tránsito, especialmente en la región del Totonacapan en Hidalgo”, indica.

El Túmin se ha consolidado como una moneda de cambio que se usa en 25 estados del país | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa En Veracruz se usa mayormente en municipios como Papantla, El Espinal y algunos más | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa El Túmin pretende ser una región autónoma para que pueda ser utilizado en cualquier negocio | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa Buscan que el Túmin sea aceptado en el pago de multas, de predial, de tránsito, entre otros | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Refiere que hace un tiempo se presentó una demanda contra esta moneda porque el Banco desconocía su proceso, pero actualmente aclara que el gobierno de la república respalda la actividad.