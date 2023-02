¿Cómo sobreviven las carnicerías en Cuaresma? Habla tablajero

Son tiempos difíciles para carnicerías de la ciudad; la crisis económica y los días de vigilia por la Cuaresma les ocasiona que haya una disminución de sus ventas.

Don Josué García expone que les pega más la falta de circulante entre las familias que los días de abstinencia de comer carnes rojas que se realiza los siguientes 4 viernes.

A pesar de que numerosas familias católicas optan por abstenerse de comer carnes rojas durante los siguientes 4 viernes, Josué García, propietario de una carnicería de la ciudad, expone que las tradiciones católicas les impactaron hasta hace algunos años, porque entonces eran la mayoría los que las seguían y entonces se notaba cuando llegaba la Cuaresma.

¿Familias siguen las tradiciones de no comprar carne?

De 10 años para acá, comenta que cada vez se nota menos que la gente no compre carne los viernes, “casi son días normales para las carnicerías, si se nota, pero es menos la afectación en los ingresos”, dijo.

Lo que sí les afecta a todos los comercios, no solo a las carnicerías, es la falta de circulante entre las familias xalapeñas, pues ellos son los primeros afectados, "nuestros clientes nos compran menos".

“Nosotros nos damos cuenta de que la gente anda sin dinero, solo alcanza para lo más urgente, porque todo se va en las compras de lo más urgente, se gasta mucho en comprar lo necesario para el consumo de cada familia”.

Explica que obviamente, si no hay dinero se recorta lo que no es tan urgente y la carne, pues puede estar o no en la mesa. "O vemos que nos compran menos cantidad, lo mínimo y eso nos afecta porque disminuyen nuestras ventas cotidianas".

Indica que ante la crisis originada por el encarecimiento de los productos las familias buscan disminuir sus gastos para enfrentar el alza de costos para comprar la canasta básica "y repito, pues optan por comprar menos carne, si antes la comían tres veces a la semana ahora solo lo hacen 2 veces".

En cuanto a los días de abstinencia por la cuaresma comenta que si le afecta pero en lo mínimo porque la mayoría no respeta esas doctrinas cristianas, "aunque sí hay también quien si las sigue aplicando en su núcleo familiar".

Josué García, tablajero de Xalapa | Foto: David Bello

Esta temporada es de las más bajas para ellos; aproximadamente 30 por ciento se caen sus ingresos tras las fiestas y gastos decembrinos, “es lo de cada año hay que lidiar con meses malos y esperar a que llegue septiembre que es cuando empezamos a tener más ventas”.

Lamenta que este año la situación sea más complicada para todo el comercio por los incrementos que no han parado en los últimos meses.