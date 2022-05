¿Harán otra prueba de ADN? Familia no admite restos de Viridiana

La búsqueda de Viridiana Moreno Vázquez continúa ya que la familia no tiene la certeza de que los restos localizados en Chachalacas pertenezcan a ella, así lo confirmó Enrique Moreno Marini, padre de Viridiana, quien denunció que siguen las anomalías en el caso de su hija desaparecida el pasado 18 de mayo.

"Creo yo que ni el padre más especialista reconoce a su hija cuando le enseñan la dentadura por dentro, una costilla, medio costado de nariz y media oreja. ¿Creen ustedes que se pueda reconocer a un hijo así?", cuestionó.

En entrevista telefónica para Diario de Xalapa explicó que la noche del martes acudió a la Dirección de Servicios Periciales en donde le mostraron cuatro fotografías de fragmentos de un cuerpo, así como la credencial de elector de su hija y su licencia de conducir. Aclaró que, aunque la autoridad le notificó que la prueba de ADN coincidía en un 100 por ciento con Viridiana, ellos no aceptan este resultado y adelantó que se realizará un análisis de manera particular.

Dio a conocer que una de las irregularidades que cometió la autoridad fue la entrega de las pruebas de ADN luego de solo cuatro días de haberlas tomado cuando un principio les informaron que los resultados de este tipo de análisis tardan de 15 a 20 días.

Por ello, adelantó que gracias a los donativos de la ciudadanía la familia reunió recursos económicos para pagar una prueba particular a fin de que sea esta la que de a conocer sobre si los restos pertenecen o no a su hija. “Me han apoyado para hacer una segunda prueba y si es necesario una tercera prueba pero queremos todo con transparencia; mientras no den las señas como yo quiero le hago".

Moreno Marini confirmó que aunque la autoridad se ofreció a entregarles los restos hallados la noche del martes, la familia determinó no aceptarlos hasta tener la certeza de que pertenezcan a su hija. “Incluso le pedí perdón a mi hija, que no la recibía en ese momento pero consciente de que quería yo recibirla seguro, sana y salva como me la quitaron”, señaló.

El padre de familia expuso que a una semana de que se supo por última vez de su hija, la familia y amigos se encuentran agotados y desilusionados del actuar de las autoridades en el caso, sin embargo, reconoció que se mantienen las acciones de búsqueda hasta que no haya pruebas irrefutables de que Viridiana fue asesinada.

“Desgraciadamente hasta este momento no tenemos nada de mi hija; la búsqueda sigue en marcha y les doy mil gracias a todos los que organizan estas marchas de esperanza para mi hija y exigiendo justicia que es lo que queremos. Yo lo dejo todo en manos de Dios y le pido que me de fuerzas para seguir”, concluye.