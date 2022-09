Violencia feminicida no distingue origen o nivel económico; ataca a todas: Marea Verde

Orizaba, Ver.- Detrás de cada feminicidio existen “miles de violencias” que están invisibilizadas: la familiar, la psicológica, la económica, la patrimonial, entre otras, unas, por falta de denuncia y otras por falta de voluntad de parte de las fiscalías para recibir las denuncias.

Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas aseveró que la violencia feminicida no distingue el origen o nivel económico, todas las mujeres están expuestas a enfrentarla en cualquier ámbito. Dijo que a pesar de la lucha que realizan día con día por erradicarla y que se castigue a los culpables, lo que más impera es la impunidad.

Aseveró que otras siguen así, invisibles, porque las mujeres no encuentran una red de apoyo para salir de ese ciclo de violencia, otras, porque tienen una dependencia emocional muy arraigada hacia sus agresores.

Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas

A la lucha contra esos tipos de maltrato se suma también la violencia digital sobre la que se ha tenido que legislar porque no estaba contemplada como tal. “Los agresores se van sofisticando también en las maneras en cómo ejercer violencia contra nosotras”, dijo.

¿Cuáles son los tipos de violencia más recurrentes?

Reyes Huerta destacó que la psicológica y la familiar son los tipos de violencia más recurrentes y van de la mano. Estas son seguidas por la económica y patrimonial por el incumplimiento de dar alimentos.

“Es terrible ver cómo se escudan los hombres, renuncian a los trabajos, tratan por todos los medios ponerse el salario mínimo para proporcionar lo mínimo”, tan es así que hay varones que llegan a depositar cien pesos semanales o quienes pretenden dar 400 pesos cada semana para mantener a tres hijos “y todavía dicen que nosotras exageramos”.

Ellos, dijo, olvidan que tienen la responsabilidad de cuidar, de llevarlos a la escuela, de ayudarlos con la tarea y también de mantenerlos. “Piensan que, con sus cien o 400 pesos a la mujer le va a alcanzar para mantener a otro hombre”.

Estas, agregó, son violencias que si no se denuncian van escalando, creciendo a otro tipo de maltrato más fuerte que puede llegar hasta el feminicidio si la mujer no denuncia; por ello, dijo deben amarse ellas mismas y no permitir ningún tipo de maltrato.

Finalmente recordó a las mujeres que no están solas, pueden acercarse a Marea Verde en busca de ayuda y ahí la obtendrán.

